Digitalisierung ändert Arbeitsleben auch auf dem Heuberg

Der Schulförderverein (Inter-ETS) der Erwin-Teufel-Schule hat sich unter der Federführung der Firma Anton Häring intensiv mit der Digitalisierung befasst. Robert Pemsel, der kaufmännischer Geschäftsführer des Bubsheimer Unternehmens ist, hat vor drei Jahren den Vorsitz der Interessengemeinschaft vom verstorbenen Firmengründer Anton Häring übernommen. Die schon zur Tradition gewordenen Veranstaltungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Politik werden unter der neuen Regie fortgesetzt.

Das brennende Thema der alle Lebensbereiche umfassenden „Digitalisierung“ macht auch und vor allem vor der industriellen Arbeitswelt nicht Halt, sondern erobert mit rasantem Tempo unter dem Schlagwort „Industrie 4.0“ die Fabrikhallen.

Der ETS-Vorsitzende stellte eingangs die Fragen nach den sich ergebenden Chancen, vergaß aber auch nicht, auf mögliche Gefahren hinzuweisen. Der im Netz Lernende werde mehr oder wenig gläsern, weil er beim Surfen bleibende Spuren hinterlasse. Man dürfe keinesfalls die analoge gegen die digitale Welt ausspielen, sondern vielmehr den einzelnen Schüler in eine veränderte Bildungswelt mitnehmen. An der Spaichinger Berufsschule sieht Pemsel noch viele Potenziale, welche vom Förderverein unterstützt werden können.

Firmenchef Jürgen Häring beobachtet den Trend der Abwanderungen von IT-Entwicklungszentren nach Amerika und China mit Sorge. „Wir sind auf die digitale Umwälzung nicht vorbereitet, der Breitbandausbau könnte viel weiter sein, das Interesse an den Ingenieurswissenschaften hat sich nicht wirklich gesteigert“, warnt der Unternehmer vor einer Gesellschaft, welche seiner Meinung nach kein übermäßiges Interesse an einem digitalen Fortschritt habe.

Häring fordert seine Kollegen aus der Industrie dazu auf, sich für neue Bildungskonzepte stark zu machen und die Initiativen der regionalen Wirtschaft für die Berufsschule und die Fachhochschule in Tuttlingen zu unterstützen. Der Gastgeber machte sich besonders für ein neu zu schaffendes Lernfeld in der Digitalisierung stark.

Alles wird sich radikal verändern

Was sich durch den Einzug der Digitalisierung im Arbeitsalltag alles verändern wird, beleuchtete der Vorstandsvorsitzende der DMG Mori AG in seinem Vortrag. Der Maschinenbaukonzern mit 12 000 Mitarbeitern und 3,3 Milliarden Euro Umsatz befindet sich selbst gerade in der Umstellungsphase. Sämtliche Wertschöpfungsketten von der Konstruktion, über die Fertigung bis hin zum Service würden dabei revolutioniert. Dabei habe man sich mit anderen Maschinenbauern auf eine gemeinsame Plattform verständigt, so dass die Kunden nicht nur an eine Marke gebunden werden. „Aber“, fügte der Manager an, „man wächst nur in die Sache hinein, wenn man es auch anpackt“.

Um die möglichen Rückschläge und drohenden Abhängigkeiten drehten sich dann auch die skeptischen Fragen des fachlich interessierten Publikums. Der Forderung von Häring, dass man auf dem Heuberg die Entwicklung nun gemeinsam anpacken müsse, schloss sich Ingo Hell als Vertreter der Drehteilehersteller an. Der Referent empfahl, in dieser Region mit ihrem großen Gewicht einen „digitalen Leuchtturm“ zu bauen, wobei sich das Land und sein Konzern beteiligen könnten.