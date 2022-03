Digitaler Besuch an der Grundschule Bubsheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wie wird man Politiker? Wieso dürfen Kinder nicht wählen? Welchen Nutzen haben E-Autos? Wann bekommt jedes Schulkind endlich ein Tablet? Haben Sie schon einmal Herrn Scholz oder Frau Merkel persönlich getroffen? Fragen über Fragen beantwortete der Landtagsabgeordnete Hans-Peter Storz geduldig bei seinem digitalen Besuch an der Grundschule Bubsheim.

Passend zum Thema „Demokratie und Grundrechte“ lud Klassenlehrerin Bettina Alber den Politiker der SPD auf eine digitale Sprechstunde ein. Nachdem Herr Storz Einblicke in seinen Arbeitsplatz und sein Privatleben gab, konnten die Kinder der Klassen 3 und 4 vor die Kamera treten und ihre vorbereiteten Fragen stellen. Die Kommunikation über eine Videoschaltung ist den Grundschulkindern durch die letzten Monate sehr vertraut und so ging das ungewöhnliche Zusammentreffen reibungslos von statten – sogar Kinder in häuslicher Quarantäne konnten teilnehmen und ihre Fragen loswerden. Eine der sicher spannendsten Fragen - wann denn endlich Corona weggehen würde – beantwortete der Volksvertreter ebenso verständlich und kindgerecht wie alle anderen Fragen: „Ich bin kein Hellseher und kann nicht in die Glaskugel blicken, aber wenn sich alle Menschen auf der Welt impfen lassen würden, dann hätten wir Corona wohl besiegt. Da sich aber nicht alle Menschen impfen lassen können oder wollen, werden wir das Virus wohl noch lange haben.“

Überrascht zeigten sich viele der Zuhörer über den „Pausengong“ im Landtag. Hier werden die Politiker erinnert und zu ihren Sitzungen aufgerufen. Herr Storz verriet, dass man sogar eine Strafe bezahlen müsse, wenn man nicht zu den Abstimmungen käme.

Am Ende wussten die Kinder neben vielen weiteren Informationen, dass Politik bereits im direkten Umfeld, sprich in der Schule als Klassensprecher und im Jugendgemeinderat, gemacht werden kann. Jugendliche können bereits den Jugendorganisationen der Parteien beitreten und wer weiß: Möglicherweise steht nun bei manchen jungen Bubsheimern neben Profi-Fußballer oder Sängerin ein neuer Berufswunsch auf der Liste.