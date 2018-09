„Dieses Wiedersehen wird ein Erlebnis“

Im Jahr 793 ist Wehingen zum ersten Mal urkundlich erwähnt worden – das ist jetzt genau 1225 Jahre her. Diese Jahreszahl nimmt die Gemeinde als Anlass, um erneut die Partyhüte aufzusetzen; wie schon im großen Festjahr vor 25 Jahren. Caroline Messick hat bei Dieter Volz, dem Vorsitzenden des örtlichen Kulturvereins, nachgefragt, was die Wehinger beim bevorstehenden Fest am kommenden Samstag, 22. September, erwartet.

Herr Volz, zum 1200. Jubiläum im Jahr 1993 befand sich Wehingen quasi im Ausnahmezustand. Die Gemeinde widmete ihrer ersten urkundlichen Erwähnung gleich ein ganzes Festjahr. Kommt jetzt eine Neuauflage?

Das Festjahr 1993 ist nicht wiederholbar, aber die Gemeinde gibt zu Ehren des tollen Festes vor 25 Jahren eine Erinnerungsfeier am 22. September ab 15 Uhr in der Schlossberghalle. Auch für manche – damals noch jüngere und jetzt „bejahrte“ – Wehinger wird dieses Wiedersehen ein Erlebnis sein.

Worauf dürfen sich die Wehinger freuen?

Auf dem Vorplatz der Schlossberghalle wird die Besucher ein geschäftiges Treiben erwarten. Beim „Historischen Markt“, den wir 1993 angeboten hatten, zeigten viele Handwerker, wie sie einst ohne Elektrizität und Digitalisierung ihre Produkte herstellten. Für das jetzige Fest haben sich wieder einige der damals aktiven Handwerker bereit erklärt, in kleinen Werkstätten einem interessierten Publikum zu zeigen, was handwerkliche Hände einst als Maurer, Schreiner, Zimmerer, Wagner, Gärtner und so weiter fertig brachten. So groß wie vor 25 Jahren wird dieser historische Bereich aber nicht werden. Den Nachmittag versüßen die Mitglieder des Kulturvereins mit Kaffee und Kuchen. Handwerkervesper und Most zählen ebenfalls zum Angebot. Der Abschluss des Festtages beginnt um 19 Uhr in der Schlossberghalle.

Und der wird wie genau aussehen?

Um 18.30 Uhr wird dort der Saal geöffnet und der Musikverein Wehingen wird ab 19 Uhr den Auftakt machen. Danach gibt es Mundart-Sketche und einen Film, der einige Ausschnitt des Eventjahres 1993 zeigt; da werden sich vermutlich viele Besucher wiedererkennen. Auch wie sich das Ortsbild der Gemeinde verändert hat, wird gezeigt. Da das Revival zugleich noch ein „Schwäbischer Abend“ sein soll, ist die schwäbische Gesangsgruppe „Sprungschnaps“ mit dabei. Mit gemeinsamem Gesang, Gedichten, leckerem schwäbischen Essen und vielem mehr soll dieser Abend eine Gestalt bekommen, die sich in der Erinnerung der Wehinger einprägt. Und das Beste: Das Event kostet keinen Cent.