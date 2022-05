Dieselkraftstoff gestohlen und Baufahrzeuge beschädigt

Im Laufe des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter von insgesamt neun Baufahrzeugen, die im Bereich einer Wendeplatte der Straße "Am Sturmbühl" im Gewerbegebiet abgestellt waren, etwa 1000 Liter Dieselkraftstoff abgepumpt und diesen schließlich gestohlen. Um an den Kraftstoff zu kommen, beschädigten die Täter vorhandene Tankschlösser und auch die Baufahrzeuge im Bereich der Fahrzeugtanks. Insgesamt richteten die Täter an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro an. Der entwendete Kraftstoff dürfte zudem einen Wert von rund 2000 Euro haben. Für den Abtransport des Dieselkraftstoffes müssen die Täter ein entsprechend großes Fahrzeug benutzt haben. Die Polizei hat Ermittlungen wegen der Tat eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die Angaben zu dem Diebstahl und den Sachbeschädigungen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Wehingen, Telefon 07426 / 1240, in Verbindung zu setzen.