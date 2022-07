Diebe stehlen Baumaschine

Diebe haben am Mittwochabend, 29. Juli, gegen 21.45 Uhr von einer Baustelle in der Reichenbacher Straße eine Baumaschine gestohlen. Die unbekannten Täter nahmen laut der Polizei einen "Stampfer" der Marke Wacker von der Baustelle auf Höhe des Anwesens Reichenbacher Straße 15 mit und packten diesen in einen VW Touareg.

Laut Zeugen sollen drei Männer gemeinsam an dem Diebstahl beteiligt gewesen sein. Eine nähere Beschreibung der Täter liegt der Polizei bislang nicht vor. Sachdienliche Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Baumaschine nimmt der Polizeiposten Wehingen unter der 07426 / 913660 entgegen.