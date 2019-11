Unbekannte Täter sind laut Polizei am Dienstag, in der Zeit zwischen 7 Uhr und 19.25 Uhr, in ein Wohnhaus in der Egartenstraße eingedrungen. Die Einbrecher hebelten mit Werkzeug ein Fenster auf. Sie suchten im Haus nach Wertsachen. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.