Die weiße Geiß vom Heuberg

Auf dem Heuberg leben laut dem Managementplan für das FFH-Gebiet „Großer Heuberg und Donautal“ unter anderem die Groppe (ein Süßwasserfisch), der Biber, die Große Hufeisennase (eine Fledermausart) und im Donautal ist auch schon mal der Alpenbock gesehen worden (und neulich auch ein Wolf). Was aber in keiner offiziellen Artenliste auftaucht, ist eine ganz besondere weiße Ziege.

Die Menschen der Umgebung lieben sie sehr, ihre Ziege. Und jeder, der ihr etwas Böses wollte, würde den heiligen Zorn der Heuberger auf sich ziehen. Das Besondere: Das Tier lebt seit rund fünf Jahren in den Wäldern hoch über den Dörfern des Bäratals.

Fast ein kleiner Schutzgeist

Sie ist fast wie ein kleiner Schutzgeist, diese Ziege. Der Blick vieler Bewohner der Wohngebiete, die direkt gegenüber einigen Felsen liegen, wandert morgens erst einmal in die Höhe, wo sie fast immer den schneeweißen Punkt entdecken. Die Ziege schaut nämlich auch herab auf ihre Leut’, vor allem wenn es ein Fest gibt wie jüngst die Bürgermeisterverabschiedung.

Selbst junge Heuberger wandern in den Wäldern regelmäßig, um einen Blick auf das freundliche Tier zu erhaschen. Und alle fürchten, dass das natürliche Ende einer solchen Ziege irgendwann erreicht sein könnte. Wie alt das Tier ist, weiß keiner so genau.

Dass man bisher außerhalb des Heubergs nichts von ihr gehört hat, hat einen Grund: Die Heuberger haben dicht gehalten, damit das geliebte „Wildtier“ nicht von Neugierigen gestört oder gar gefährdet wird. Vom Jagdpächter der Gebiete aber droht kein Ungemach: Dem ist das Tier selber ans Herz gewachsen.

Die Ziege lebt in der freien Natur. Stammesgeschichtlich gesehen ist sie eine entfernte „Verwandte“ des Alpenbocks und für das Leben in bergigem Gelände bestens angepasst. Ziegen gehören zu den ältesten wirtschaftlich genutzten Haustieren. Vor etwa fünf Jahren ist das Tier in Obernheim zusammen mit zwei weiteren Ziegen ausgebüxt. Eine konnte wieder eingefangen werden, die zweite wurde erschossen.

„Lasst ja die Geiß in Ruhe“

Auch wenn, so Förster Stefan Schrode, sich ein Jäger die Ziege „aneignen“ könnte, wenn der Besitzer sein Recht darauf aufgegeben hat, würde er sich damit den Ärger der Heuberger zuziehen, die das Tier ins Herz geschlossen haben. Denn längst, so ein Insider, ist Konsens: „Lasst ja die Geiß in Ruhe!“

Schafe, aber auch Ziegen, sind für den Erhalt der typischen Magerrasen und Wachholderheiden auf der Heuberg-Hochfläche ohnehin wichtig, indem sie diese vor Verbuschung und dem Zuwachsen bewahren. Dass die einzelne Ziege durch Verbiss dem Baumnachwuchs im Wald schaden könnte, befürchtet Revierförster Stefan Schrode aber nicht. „Wenn das eine ganze Herde wäre, dann hätte ich schon ein Problem damit“, sagt der Förster, „aber so kann man ein Auge zudrücken.“ Das sieht auch die Behörde im Landratsamt so: Die Ziege darf dort in Ruhe leben.

Nach Schrodes Beobachtung kommt die gut zurecht und ist „dick und rund“. Oberhalb ihres Lieblingsfelsens hatte der bisherige Jagdpächter eine „Saukirre“ angelegt, wo Mais und Futter auslagen, um Wildschweine anzulocken. Schrode vermutet, dass sich auch die Ziege hier gelegentlich bedient hat. Auch Wanderer und Spaziergänger füttern sie gelegentlich. Jedenfalls scheint das Tier sich ganz gut an das Leben in freier Natur angepasst zu haben, „sonst“, so der Förster, „hätte sie all die Winter nicht überlebt“.