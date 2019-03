Die „Wehinger Liste“ steht

Kommunalpolitisch interessierte Wehinger Bürger haben sich getroffen, um als nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigung in einer Aufstellungsversammlung weitere Bewerber über eine zusätzliche Liste für die Gemeinderatswahl zu nominieren. Als Name wurde „Wehinger Liste“ vorgeschlagen und einstimmig beschlossen. Danach haben sich vier Bewerber für die Nominierung auf der Wahlvorschlagsliste vorgestellt und damit ihre Bereitschaft für eine Kandidatur unterstrichen.

Alle Bewerber wurden in geheimer Abstimmung einstimmig als Kandidaten gewählt und in die Wahlvorschlagsliste aufgenommen. Nach Annahme der Wahl zur Kandidatur werden sich diese nun in folgender Reihenfolge den Wehingern zur Wahl stellen: Miriam Schiel, Restaurantmeisterin, Wehingen-Harras, Albert Rees, Werkzeugschleifer, Wehingen, Sabine Reger, Unternehmensberaterin, Wehingen, Roland Amsel, Elektromechaniker, Wehingen.

„Wir freuen uns, dass es gelungen ist, Kandidaten zu finden, die bereit sind, Verantwortung für ihre Gemeinde zu übernehmen und ihre Zeit und ihr Engagement ehrenamtlich in den Dienst aller Wehinger zu stellen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Damit vergrößere sich die Auswahl an möglichen Gemeinderatskandidaten für die Wehinger über die bestehenden Listen hinaus. Die Kandidaten wollen sich baldmöglichst möglichen Fragen stellen.