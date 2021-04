Die traditionellen Maiandachten in Aggenhausen finden statt

Klimaaktivisten haben am frühen Donnerstagmorgen mehrere Bäume in Mennisweiler und Roßberg besetzt und dabei die Arbeit in den Kiesgruben behindert. Die Aktion hat einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der Einsatz wurde gegen 13 Uhr beendet

Zwischen 6.30 und 8.30 Uhr hat eine Gruppe unabhängiger Klimaaktivisten fünf Bäume besetzt und mehrere Zufahrten zweier Kiesgruben blockiert, indem sie Seile über die Straßen und Wege spannten. Auf diese Weise konnten die Kieslaster nicht an- oder abfahren und waren zum Stillstand gezwungen.