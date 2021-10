Die Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg hat einen neuen Diakon

Frater Martins Ugbede Omale CMF ist der neue Diakon der Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg. Er hat sich jüngst den Gemeinden vorgestellt.

Omale, 1991 geboren, kommt aus dem Nordzentrum Nigerias. Grundschule und Gymnasium besuchte er in Idah, Nigeria, zwischen 1995 und 2009. Er berichtet: „Nach meinem Abitur habe ich den Ruf Gottes gehört, um in eine Ordensgemeinschaft einzugehen. Dem Ruf Gottes folgte ich und wurde am 10. Oktober in der Claretiner Ordensgemeinschaft aufgenommen. Nach einem Jahr Postulantat in Ijebu-Ode (West Nigeria) hat mein damaliger Oberer Pater Henry Omonisaye, CMF mich zum Philosophiestudium nach Owerri (Ost-Nigeria) geschickt.“

2012 schloss Omale das erste Jahr des Philosophiestudiums ab und wurde ins Noviziat geschickt. In 2013 legte er seine erste Profess in der Augustinus-Kirche Lagos ab und fuhr mit dem Philosophiestudium fort, das er 2016 abschloss. Anschließend wurde er in die Augustinus-Kirche Lagos zum pastoralen Dienst geschickt.

Während dieses Dienstes habe Pater General Mathew Vattamatam bei einem Besuch in Nigeria gefragt, ob er bereit wäre, nach Deutschland zu gehen, um dort das Theologiestudium weiterzuführen und eventuell Mitglied der deutschen Provinz zu werden. „Es war für mich eine Überraschung, weil ich nicht damit gerechnet habe, im Ausland zu studieren. Nach dem dreitägigen Gebet gab ich mein Jawort.“

In März 2017 bekam der junge Frater sein Visum und am 10. April ist er in Frankfurt am Main angekommen. „Die Claretiner aus Deutschland haben mich freundlich aufgenommen.“ Gleich begann der A1-Sprachkurs und schon nach einem Jahr schloss Omale die C1 Prüfung erfolgreich ab und im April

2018 begann das Theologiestudium an der philosophisch-theologischen Hochschule Sankt Georgen Frankfurt am Main. „Das anstrengende und anspruchsvolle Studium schloss ich mit einer erfolgreichen Abschlussprüfung in Juli 2021 ab.

Mittlerweile legte ich meine ewige Profess am 8. September 2020 ab und am 16. Juli bin ich in der Adalbero-Kirche in Würzburg zum Diakon durch Handauflegung von Bischof Franz Jung geweiht.“ Er danke seinen Mitbrüdern des Provinzrates und vor allem Pater Stephen Michael, der ihn seit 2017 ausgebildet und begleitet hat. Er freue sich sehr auf den Dienst und die Begegnungen auf dem Heuberg, so schreibt er.