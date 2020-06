Die meisten Kirchengemeinderäte bleiben in Amt und Würden

Die sechs Kirchengemeinderatsgremien in der Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg haben sich zu ihrer konstituierenden Sitzung getroffen. Der allergrößte Teil der Kirchengemeinderäte war bereit, auch dem neuen Gremium anzugehören. „Angesichts der Tatsache, dass die Seelsorgeeinheit demnächst auf eine pfarrerlose Zeit zugeht, ist dies alles andere als selbstverständlich“, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Es war wieder ein Zeichen für den gewachsenen gemeinsamen Weg der sechs Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit, dass die ausscheidenden sowie neu gewählten Kirchengemeinderäte aus Böttingen, Bubsheim, Egesheim, Königsheim, Mahlstetten und Reichenbach in der Pfarrkirche in Böttingen zur Verabschiedung bzw. zur Verpflichtung für die neue Amtsperiode zusammenkamen“, so die Pressemitteilung. Auch die Kirchenpfleger sowie die Sekretärinnen haben neben dem Pastoralteam an der feierlichen Stunde teilgenommen. Musikalisch mitgestaltet wurde die Feier durch die aus Überlingen angereisten Dominik Mattes an der Orgel, einem ehemaligen Böttinger Ministranten, und Kantorin Cornelia Lenhardt.

Das Buchgeschenk „Applaus für das Leben“ bekam jedes einzelne KGR-Mitglied im Blick auf die geleistete Arbeit in den vergangenen fünf Jahren. Die Feier in der Kirche fand ebenso unter Corona-Bedingungen statt wie die konstituierende Sitzung im Gemeindehaus St. Katharina, wo sich die sechs Gremien in sechs einzelnen Räumen und bei entsprechendem Abstand trafen.

Während in Böttingen alle bisherigen Kirchengemeinderäte auch in der neuen Amtsperiode im Gremium vertreten sind, galt es in den Gremien der anderen Kirchengemeinden, sich von einzelnen, zum Teil langjährigen Mitgliedern zu verabschieden. Drei Personen wurde die Martinus-Ehrennadel in Silber der Diözese Rottenburg-Stuttgart überreicht für mindestens 15 Jahre im Gremium. Diese Ehrung erhielten neben Maria Hild aus Bubsheim (2001-2020), Gerhard Quarleiter aus Egesheim (1994 -1996; 2001- 2020) sowie Ewald Junker aus Reichenbach (1991-2020). Des weiteren wurden verabschiedet: aus Bubsheim Evelyn Heinemann und Heike Huber (jeweils von 2010-2020), aus Egesheim Bozena Kern (2015-2020), aus Königsheim Karl-Heinz Nagel (2018-2020), aus Mahlstetten Kurt Aicher (2015-2020), Frank Sauter (2010-2020) und Matthias Sauter (1996 – 2020, davon 2. Vorsitzender von 1996 bis 2015). Ihm wurde die Martinus-Ehrennadel bereits 2018 in einem festlichen Gottesdienst anlässlich seines damaligen 80. Geburtstags überreicht.

In Böttingen konnte die Anzahl der Sitze von sechs auf acht erhöht werden, ebenso war dies in Königsheim der Fall. Als neue Mitglieder in den KGR-Gremien konnten in Böttingen Ingrid Bohner und Simone Mattes begrüßt werden, in Bubsheim Caroline Leo, Elke Moser, Doris Stier und Zlatko Tomic, in Egesheim Doris Frick und Joachim Penz, in Königsheim Ludwig Frech, Sascha Frech und Martina Wangler, in Mahlstetten Maria Münch, Ekkehard Rist und Egon Schutzbach. In Reichenbach konnte der Platz des ausscheidenden Ewald Junker nicht besetzt werden, die bisherigen fünf Kirchengemeinderäte wollen die Aufgaben laut Mitteilung „miteinander schultern“.

Bei den Vorsitzenden wurden alle Amtsinhaber bestätigt, bei den Stellvertretern gab es teils neue Besetzungen. Gewählte Vorsitzende und Stellvertreter (jeweils in Klammer) sind: in Böttingen: Monika Mauch-Mattes (Josef Marquart); Bubsheim: Alois Eschbach (Thomas Mattes); Egesheim: Rosmarie Dreher (Doris Frick); Königsheim: Gustl Frech (Claudia Dreher); Mahlstetten: Anneliese Seuling (Julia Aicher); Reichenbach: Alfons Huber (Brigitte Pau).