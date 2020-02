Die Maus und der blaue Elefant

Reminiszenzen an den ARD-Kinderserienklassiker „Die Sendung mit der Maus“ hat der Kinderumzug in Gosheim geboten. Selbiges Nagetier und ihr bester Freund, der blaue Elefant, waren gleich mehrfach zu sehen. Zahlreiche Mädchen und Jungen, teilweise begleitet von ihren Eltern, waren in der Gemeinde unterwegs.