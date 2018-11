„Die Liebe zum Skifahren hat über die Vernunft gesiegt“

Das erste Jahr als Vorsitzende des Skiclubs Gosheim hat Juliane Hermle ist mit Erfolg geschafft. Bei der Generalversammlung in der Skihütte gab sie nicht nur einen Ausblick auf das kommende Jahr, sondern sprach auch kommende Herausforderungen an.

Hinter dem Club liegt „ein vollbepacktes, anstrengendes und doch erfolgreiches Vereinsjahr“, so Juliane Hermle. Der Sportbetrieb sei breiter aufgestellt denn je. „Unsere Sportler sind im Sommer- und Winterbiathlon spitze.“ Sie kämpfen im Sommerbiathlon um die WM-Qualifikation und im Winterbiathlon um einen Platz im C-Kader. Es gibt sieben KK-Schützen und bei den Laser-Kids ist ein Boom zu verzeichnen: 15 regelmäßige Trainingsteilnehmer. „Damit trainieren im Moment zirka 40 Biathleten in allen Altersklassen“, so Hermle stolz. Allerdings sei der Club hier am Rande der Kapazität, denn dafür brauche es eine stattliche Anzahl an Trainern und Betreuern. Dieses Trainingspensum lässt sich aber über Kooperationen und Partnerschaften sehr gut über das Ehrenamt schultern, was auch so bleiben soll.

Der Verein habe auch trotz Unkenrufen eine sehr gut aufgestellte, hervorragende Skischule. Diese habe aus jedem möglichen Skitag das Beste herausgeholt. Der Versuch, erste Skikurse in das fast kunstschneesichere Waldau zu verlegen, sei gelungen. Sehr guten Zulauf gebe es auch bei den Skatingkursen. Es zeige sich, dass die Zeiten vorbei seien, als streng zwischen Alpinen und Nordischen Sportlern unterschieden wurde. „Wir machen Wintersportler.“ Und das müsse auch das zukünftige Ziel sein. Anders lasse sich das breit gefächerte und dennoch sehr hohes sportliches Niveau und die hohe Ausstattung dauerhaft nicht halten. Im Zweifelsfall müsse jeder für jede Aktivität kämpfen und sich dort einbringen, wo es klemmt. „In diesem Bereich stimmt die Richtung bei uns“, so Hermle.

Beim Bambinitraining musste nach einer Durststrecke fast eine Teilnehmergrenze eingeführt werden. Derzeit werden zirka 35 Kinder im Alter zwischen vier und fünf Jahren betreut und das Schülertraining ist wieder mit 20 Kindern stabil.

Das Training der Erwachsenen findet im Sommer auf dem Rad, im Winter in der Halle statt. Allerdings gibt es erste Überlegungen, das Hallentraining etwas zu verjüngen und flexibler zu gestalten.

Auch der Skilift war an diesem Abend Thema. Es stand die Frage im Raum, ob es sinnvoll sei, auf der Schwäbischen Alb in einen Skilift ohne Beschneiung zu investieren. Juliane Hermle dazu: „Am Schluss hat die Liebe zum Skifahren über die Vernunft gesiegt.“ Dennoch müsse über alternative Lösungen nachgedacht werden.

Biathlonzentrum wartet auf Sanierung

Beim Skiclub steht im kommenden Jahr ein Jubiläum an: 25 Jahre Biathlonzentrum am 23. und 24. Juni. Doch Sanierungsplanungen für das etwas in die Jahre gekommene Zentrum sollten wegen Genehmigungs- und Zuschussphasen ebenfalls anlaufen.

Über die Finanzen des schuldenfreien Vereins berichtete Beate Weinmann. Die Kassenprüfer Bernd Schuler und Michael Werny bescheinigten ihr einwandfreie Arbeit. Über die zahlreichen Erfolge berichteten die Sportfunktionäre Tom Hermle (Sportwart alpin/ Skischule), Jan Steyer (Sportwart Biathlon/ nordisch) und Andreas Flad (Leiter Breitensport/ Jugend).

Bei den Neuwahlen wurde der Zweite Vorsitzende Bernd Hermle im Amt bestätigt, Kassiererin bleibt Beate Weinmann, Geschäftsführer Daniel Werny, die nordische Sparte übernimmt Christian Hermle, Referatsleiterin Wirtschaft und Technik ist Regina Sieweke, die Alpin-Sparte hat Marianne Gurt-Alber inne und und dem Breitensport steht Steffen Weiss vor.

Höhepunkt der Generalversammlung waren die Ehrungen. Ausgezeichnet hat Vorsitzende Juliane Hermle für 25 Jahre Mitgliedschaft Andre Baldauf, Dennis Baldauf, Kerstin Baldauf, Lothar Baldauf, Nathalie Burghartz, Felix Hauser, Christina Hermle, Patrick Hermle, Yvonne Bradler, Hannes Kleiner, Irmgard Mayer, Jakob Mayer, Julian Mayer, Anja Nann, Sylvia Nann, Adrian Schuler, Andrea Schuler, Raphael Schuler, Heidi Steiner, Patrick Steiner, Regina Steiner, Hermann Weiss, Manuel Weiss, Melanie Weiss, Nadine Weiss, Rosi Weiss, Angelika Werny, Daniel Werny und Michael Werny. Für 40 Jahre Mitgliedschaft im Verein bekamen eine silbernenEhrennadel Karl Alber, Andreas Drobny, Christel Drobny, Berta Gehring, Gabriel Hauser, Hansfried Hermle, Harald Hermle, Anselm Hitzer, Josef Steiner, Matthias Walz und Anni Zeh-Roesler. 50 Jahre dabei sind Alwin Hermle und Katharina Schneider, sie bekamen eine goldene Ehrennadel. Skihüttengutscheine haben für 60 Jahre Franz Capellman und für 70 Jahre Anton Nann bekommen.

Im Anschluss hielt der Förderverein unter dem Vorsitz von Gerd Hermle ebenfalls seine Generalversammlung ab. Edith Hermle verlas den Kassenbericht, der von den Kassenprüfern Hans und Paul Capellmann abgesegnet wurde. Als zweiter Vorsitzender wurde Karl Hermle wiedergewählt.