Die Leitung des Jugendraums kommt in jüngere Hände

Der Gemeinderat hat am 24. März getagt und unter anderem über den Jugendraum, die Bauarbeiten an der Sporthalle, die Einrichtung einer Betreuungsgruppe für über Dreijährige und die Unterbringung von Flüchtlingen gesprochen.

Die Jugendreferentin Katharina Haas berichtete, dass sich im kommunalen Jugendraum ein Generationenwechsel vollzogen hat. Markus Weber hat die Leitung des Jugendraums an die Jugendlichen Theresa-Marie Kuolt und Carolin Hermle übertragen. Die Schüler der Klassen 3 und 4 sind am Dienstagnachmittag in den Kids Club eingeladen, um gemeinsam zu spielen und ihre Freizeit zu verbringen. Der Jugendraum steht für Jugendliche ab Klasse 5 offen und wird vom Team des Jugendraums selbst verwaltet. Im Jahr 2022 ist ein Tag der offenen Tür geplant.

Die Bauarbeiten zur Modernisierung und Erweiterung der Sporthalle werden in diesen Tagen von der Firma Berger aus Meßstetten begonnen. Die Vereine und Organisationen der Gemeinde sind bereit sich mit Eigenleistungen (Abbrucharbeiten) in das Projekt einzubringen. Die Küche soll zukünftig für die Ganztagesbetreuung der Grundschule (Mittagstisch) als auch für die Feste der Vereine genutzt werden. Die Fachunternehmen sind sehr gut mit Aufträgen ausgelastet und das spiegelt sich in hohen Angebotspreisen wieder. Deshalb wurde auch über Einsparmöglichkeiten gesprochen.

Um die Option der Einrichtung einer Betreuungsgruppe für Kinder über drei Jahren im Gebäude der Grundschule zu prüfen, fand am 10. März mit mehreren Behörden ein Besichtigungstermin statt. Von einer Mitarbeiterin des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) wurde dargelegt, dass der Schutz der Kindergartenkinder vor unbefugten Dritten sicher zu stellen ist. Als solche gelten laut KVJS auch Lehrkräfte oder Grundschulkinder. Die Gemeinde hat gegen die Stellungnahme des KVJS Protest eingelegt, da diese unverhältnismäßig ist und das notwendige Augenmaß zur Beurteilung der Gesamtsituation vermissen lässt. Lehrer und Grundschulkinder sind aus Sicht der Gemeinde keine unbefugten Dritten. Die Verwaltung wurde ermächtigt, einen Vorvertrag zur Beschaffung von Containern zur Einrichtung einer Kleingruppe zu schließen. Die Container könnten auf der Südseite des Kindergartengrundstücks aufgestellt werden.

Der Ausbau des Glasfasernetzes wird bis Juni 2022 fertig gestellt werden können. Im Anschluss daran wird das Netz gemessen und technisch überprüft, sowie anschließend der Netcom BW als Betreiberin des Netzes übertragen. Die Inbetriebnahme des Netzes ist für Ende der zweiten Jahreshälfte 2022 vorgesehen. In den vergangenen Tagen wurden im Wasserleitungsnetz der Gemeinde drei Rohrbrüche repariert, das Rohrnetz sei nun wieder dicht.

Aktuell können in der Gemeinde zehn ukrainische Flüchtlinge mit Wohnraum in privaten Gebäuden versorgt werden. Die Gemeinde Deilingen möchte mit den weiteren Gemeinden im Gemeindeverwaltungsverband Heuberg einen Sprachkurs für die Flüchtlinge einrichten und einen Helferkreis bilden. Sieben Gebäudeeigentümer sind bereit Flüchtlingen Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

Für ukrainische Schüler der Klassen 5-9 ist die Einrichtung einer Vorbereitungsklasse Heuberg geplant. Die Kinder im Grundschulalter sollen möglichst in der Grundschule beschult werden. Für die Kindergartenkinder ist eine Aufnahme in den örtlichen Kindergärten geplant. Der Landkreis Tuttlingen hat den Gemeinden angekündigt, dass in den nächsten Wochen an die Gemeinden weitere Asylbewerber zugewiesen werden. Eine Teilmodernisierung des Gebäudes Baurengasse 2, welches die Gemeinde zur Unterbringung von Asylbewerbern angemietet hat, sollte durch eine Ortsbesichtigung des Gemeinderats geprüft werden.