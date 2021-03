Die Klasse 5a des Gymnasiums Gosheim-Wehingen gewinnt Mathe-Preis

Die Klasse 5a des Gymnasiums Gosheim-Wehingen (GGW) hat beim bundesweiten Wettbewerb „Mathe im Advent 2020“ einen großen Erfolg verbucht: Sie erreichte den zweiten Platz in der Kategorie „Beste Klasse Jahrgangsstufe 5 im Regierungsbezirk Freiburg“. Dafür gibt es nun 150 Euro Preisgeld. Zusammen mit den erfolgreichen Schülerinnen und Schülern freut sich ihre Mathematiklehrerin Irena Frech.

Auch in der Kategorie „Beste Gymnasien im Regierungsbezirk Freiburg“ errang das GGW mit den teilnehmenden Klassen 5a, 5b und 7b den dritten Platz. Dafür gibt es noch ein weiteres Preisgeld von 200 Euro. Getrübt wird die Freude am GGW nur dadurch, dass der geplante Festakt zur Verleihung der Preise pandemiebedingt ausfallen muss. Zum Trost gab es aber eine Siegerehrung in kleinerem Kreis. Die Firma SHL AG aus Böttingen hat dazu Medaillen gesponsert und gefertigt.

Bundesweit nahmen an dem Wettbewerb „Mathe im Advent“ mehr als 170000 Schülerinnen und Schüler teil. Im Regierungsbezirk Freiburg waren es mehr als 11000. Schon an dieser Zahl sieht man, wie hart die Plätze umkämpft waren.