„Die Kameradschaft ist ausschlaggebend“

Der Angelverein Wehingen mit seinem jungen Vorsitzenden Manuel Schnekenburger erfreut sich offensichtlich zunehmender Beliebtheit. Dies wird unter anderem auch dadurch deutlich, dass es ihm gelungen ist, die sogenannte Fischerprüfung zu organisieren, an der immerhin 50 künftige Angelfreunde teilgenommen und die Prüfung erfolgreich abgelegt haben. Unser Mitarbeiter Richard Moosbrucker hat nachgefragt, wie dieser Erfolg zu bewerten ist.

Herr Schnekenburger, es hat sich herumgesprochen, dass 50 vorwiegend junge Angelfreunde beim Angelverein Wehingen die Fischerprüfung abgelegt haben. Das ist eine stattliche Zahl, die für Ihren Verein eine günstige Prognose für die Zukunft eröffnet. Wie kam es dazu, dass gerade der Angelverein Wehingen die Organisation der Fischerprüfung übernommen hat?

Aufgrund der großen Nachfrage im Verein und allgemein von Wehinger Bürgern haben wir versucht, einen Herbstkurs in Wehingen auszurichten, und das hat auch geklappt.

Wie läuft so eine Prüfung ab und was wird hier genau geprüft?

Es sind insgesamt fünf Themengebiete: Rechtskunde, Gewässerkunde, allgemeine Fischkunde, spezielle Fischkunde und Gerätekunde. Insgesamt sind es 33 Lehrgangsstunden. Von den insgesamt 725 Fragen werden an der Prüfung 60 abgefragt, für die man zwei Stunden Zeit hat.

Wie ist die Altersstruktur der Prüflinge? Sind es vorwiegend junge Leute oder gehören auch ältere Semester dazu?

Es ist eine sehr große Spanne. Die jüngsten waren gerade einmal zwölf Jahre alt. Der älteste Teilnehmer war 58 Jahre alt.

Wenn die Fischerprüfung abgelegt wurde, wozu berechtigt dann der erworbene Angelschein?

Grundsätzlich zum Fischen an allen Gewässern. Es gibt die Möglichkeit, an sehr vielen Seen im Umkreis eine Tageskarte als Erlaubnisschein zu erwerben und dort dann auch zu fischen. Grundsätzlich darf man mit der bestanden Prüfung an allen Seen und Bächen angeln, wenn man eine Tageskarte oder, wie es bei uns im Verein ist, eine aktive Mitgliedschaft besitzt.

Der Angelverein Wehingen hat gerade einen Generationswechsel in der Vorstandschaft vollzogen. Junge Leute sind also bereit, Verantwortung in einem Verein zu übernehmen. Wie erklären Sie sich den Aufschwung gerade im Angelverein Wehingen?

Durch sehr gute Kameradschaft, Unterstützung und der Zusammenhalt zwischen Jung und Alt. Es ist wichtig eine ausgewogene Mischung aus neuen Ideen und der gesammelten Erfahrung zu erhalten. Unsere jährlichen Veranstaltungen, sei es die Bewirtung an unseren Hüttentagen oder auch das Seenachtsfest, sind sehr attraktiv für Jung und alt.

Was bietet der Angelverein Wehingen seinen Mitgliedern; oder anders herum gefragt, was macht ihn gerade für junge Leute so attraktiv?

Es gibt beim Angelverein Pflichttermine wie zum Beispiel Arbeitsdienste und Hüttenbewirtungen. Diese Termine halten sich über das Jahr hinweg gesehen in Grenzen. Daher ist der Terminkalender auch nicht so voll. Da wir im Vergleich zu anderen Vereine weniger Termine haben, ist es für die junge Generation daher auch attraktiver. Jedes Mitglied kann daher auch angeln, wenn ihm danach ist. Allerdings ist die Kameradschaft und das Zusammengehörigkeitsgefühl letztlich ausschlaggebend für die Motivation der Mitglieder.

Wie ist die Mitgliederentwicklung im Angelverein Wehingen zu sehen?

Es wird hoffentlich einen stetigen Zuwachs von aktiven als auch passiven Mitgliedern geben, die unser Vereinsleben mitgestalten und stärken.