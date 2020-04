Die Feier zum Ehejubiläum wird nachgeholt

Manchmal werden Träume wahr, manchmal aber auch nicht. Den Eheleuten Willi und Anna Stegmüller, geb. Loacker, hat die Corona-Krise einen dicken Strich durch ihre Träume gemacht. Sie wollten am Samstag ihre Goldene Hochzeit mit einem erweiterten Familienkreis in der Lippachmühle feiern. Auch im Rahmen eines Gottesdienstes hätten sie gerne ihr Eheversprechen erneuert. Aber daraus wird nun nichts.

„In trauter Zweisamkeit“ werden sie sich am Samstag zurückerinnern, als sie vor 50 Jahren in der Wallfahrtskirche in Aggenhausen vor den Traualtar traten, um sich vor Pfarrer Benz gegenseitig das Sakrament der Ehe zu spenden. Damals war es noch eine andere Welt, und niemand hätte sich vorstellen können, dass ausgerechnet nach 50 glücklichen Ehejahren eine Pandemie sämtliche Feiertermine unmöglich macht. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden, meinte Willi Stegmiller beim Telefoninterview. Die Goldene Hochzeit werde in jedem Fall nachgefeiert, wenn die Krise überstanden ist.

So bleibt ihnen momentan nichts anderes übrig, als in Gedanken jene Zeiten aufleben zu lassen, als sie sich in der Lippachmühle kennenlernten. Anna, deren familiäre Wurzeln eigentlich in Hohenems in Österreich liegen, wuchs mit ihren Eltern in Dürbheim auf und arbeitete als junger Mensch in der Lippachmühle. Willi, der in der oberen Lippachmühle wohnte, fiel die Anna sofort ins Auge. Es begann eine Liebesgeschichte, die bis zum heutigen Tage anhielt.

Ihr Zuhause fanden sie, weil sie dem Heuberg sehr verbunden sind, im schönen Mahlstetten. Seinen beruflichen Schwerpunkt hatte Willi Stegmüller bei der Firma Aesculap, wo er bis 2008 als Gerätemechaniker arbeitete. Ihr handwerkliches Geschick investierte Anna Stegmüller im Beruf der Näherin. Später arbeitete sie noch zehn Jahre in der Krankenhausküche im Tuttlinger Krankenhaus. Diese Zeiten sind aber nun vorbei, so dass sie sich in ihrem Haus und ihrem Garten widmen können oder aber auch gerne in der schönen Heuberg-Natur spazieren gehen. Und wenn sich die Zeiten hoffentlich bald normalisiert haben, dann können sich die Stegmüllers über den Besuch ihrer zwei Enkeltöchter freuen, die mit ihren Eltern in Renquishausen wohnen.