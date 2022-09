Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Und wieder einmal erwacht die Gemeinde Mahlstetten in den letzten drei Wochen der Schulferien zu ungewöhnlich neuem Leben. Zu dem Zeitpunkt findet das Kinderferienprogramm statt. Viele Abenteuer gibt es hier zu erleben und so manche Aufgabe zu meistern.

So bot die Kirchengemeinde Mahlstetten beim diesjährigen Ferienprogramm eine Bildersuchfahrt an und sage und schreibe 30 Kinder stiegen am Mittwoch, 7. September, auf ihre Fahrräder. Nachdem am Treffpunkt Kirche mindestens jeder Zweiradfahrer einmal seine Klingel ausprobiert hatte, ging es gruppenweise los. „Die etwas andere Fahrradrallye“ war der Leitsatz des Programmpunktes. Die teilnehmenden Gruppen mussten anhand von Bildern, die im ganzen Ort aufgenommen wurden, verschiedene Stationen erkennen und diese finden. Ab und an halfen die Betreuer ein wenig mit. Doch es war kaum zu glauben, wie gewieft die jungen Spurensucher sich an die Sache heran machten und flugs des Rätsels Lösung präsentierten. Sei es ein vermeintlich unscheinbarer Briefkasten, ein kleiner Vogel auf dem Fenstersims, ein Flaschenzug an einem alten Schuppen; recht schnell waren die Symbole gefunden und eine glückliche Schar Kinder zog weiter zum nächsten Schauplatz.

Mit verschiedenen Spielen wurden eventuelle Wartezeiten verkürzt und auch hier wurde noch einmal der Gewinnergeist der kleinen und großen Abenteurer geweckt. Am Ende des Tages fuhren die fröhlichen Velofahrer auf der Zielgeraden am Kirchenvorplatz ein, um noch ein paar spielerische Aufgaben - mit Bravour wohlgemerkt - zu meistern. Wie hungrig so ein Abenteuertag machen kann, merkten die Teilnehmer spätestens in dem Moment, als sie sahen, dass eine Menge Stockbrotteig auf sie wartete. Welcher Abenteurergeist setzt sich nicht gerne ans Lagerfeuer und wartet mehr oder weniger geduldig auf den Leckerbissen am Ende des Steckens?

Gut gestärkt und etwas müde verabschiedete sich die Kinderschar und deren Eltern von den Betreuern und die Gruppe löste sich langsam auf. Der Kirchengemeinderat, Ausrichter des Programmpunktes war, blickt positiv auf den Tag zurück und stellt fest, dass die Teamarbeit einmal wieder hervorragend funktioniert hat,