Die Band Heimathelden um den Wehinger Andy Freundl ist zu Gast bei Andy Borg

Wie bei vielen Musikern und Bands ist es auch bei den „Heimathelden“ rund um den Wehinger Andy Freundl und den Obernheimer Reinhold Helble gerade eine sehr ruhige Zeit. Um so mehr freuten sich die fünf Musiker, als sie in diesem Frühjahr zur Sendung „Schlagerspaß mit Andy Borg“ eingeladen wurden.

Am 13. April wurde die Sendung im Filmstudio des SWR in Baden-Baden aufgezeichnet; ausgestrahlt wird sie am 12. Juni. Nach einer Aufnahme im SWR-Tonstudio, Probe und Maske ging es für die Helden ans Set. Mit guter Laune und ziemlich aufgeregt trafen die Musiker hier auf verschiedenste bekannte und weniger bekannte Künstler aus der Schlagerszene. Das strenge Hygienekonzept lässt aktuell keine Zuschauer im Studio zu. Die Künstler waren also gleichzeitig Publikum und sorgten selbst für beste Stimmung.

Die Zuschauer vor den Bildschirmen können die „Heimathelden“ nun am Samstag, 12. Juni, um 20.15 Uhr im Südwestfernsehen erleben. Die fünf Vollblutmusiker hoffen natürlich, dass sie auf diesem Wege ihre treuen Fans und viele Musikfreunde mit ihrer Musik begeistern können.

Für die nächsten Monate hoffen die Heimathelden auch wieder auf Liveauftritte. Unter dem Motto „Wir retten die Wirtschaft“ sind die fünf Helden bereit, sobald die Öffnungsbeschränkungen gelockert werden, die lokale Gastronomie, oder auf gut schwäbisch eben „d' Wirtschaft“ musikalisch zu unterstützen.