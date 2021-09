Deutschlands Bester: Dominik Hermle lässt nationale Konkurrenz hinter sich

Es war sein Wochenende: Bei den Deutschen Meisterschaften im Target-Sprint in St. Andreasberg/Harz musste Dominik Hermle vom Ski-Club Gosheim keinen besseren Sportler vor sich anerkennen. Mit zwei Siegen bei zwei Starts wurde der Sommerbiathlet vom Heuberg zum erfolgreichsten Athlet dieser Deutschen Meisterschaften.

Der Target-Sprint ist wohl die härteste Disziplin im Sommerbiathlon. Drei Runden a 400 Meter müssen gelaufen werden. Dazwischen ist die Konzentration im Stehendschießen mit dem LuftgewehrEinzellader gefordert. Der Athlet schießt solange, bis er fünf Scheiben getroffen hat. Im Massenstart mit 10 Startern ist Hermle seit Jahren einer der Top-Athleten in Deutschland und gehört auch dem Nationalkader an.

Seine Stärke zeigte er mal wieder am Wochenende im Harz. Bereits im Qualifikationsrennen bewies er, ohne an seine Leistungsgrenze gehen zu müssen, dass mit ihm zu rechnen ist. Hinter Sven Müller (Steinwenden), ebenfalls einer der Top-Sommerbiathleten, belegte er Platz zwei. Am späten Nachmittag stand dann das Finale an. In der ersten Runde taktierte Hermle und hielt sich in der Spitzengruppe auf. Am Schießstand machte er es spannend. Drei Nachlader bedeuteten den vierten Rang nach dem ersten Schießen. Auf der Laufrunde konnte er keine Plätze gut machen. Beim zweiten Schießen ließ er dann seinen Gegnern keine Chance. Ohne Nachlader verließ er als Erster den Schießstand. Den Vorsprung von rund 15 Metern ließ er sich bis ins Ziel nicht mehr nehmen. Mit unbändigem Willen holte er sich den Sieg mit zum Schluss acht Sekunden Vorsprung auf Steffen Hannich und Georg Paulmann (beide USK Gifhorn). Mit diesem Sieg hat er erfolgreich seinen Meistertitel aus dem Jahr 2019 verteidigt.

Am Sonntag stand dann die Single Mixed-Staffel auf dem Programm. In der Staffel Württemberg 1 trat Dominik Hermle vom SC Gosheim mit Anja Fischer von der SGi Ennetach an. Bei diesem Wettbewerb wird jeweils dreimal geschossen und es sind insgesamt sieben Runden zu laufen – das Ganze zweimal, die beiden Läufe werden zusammengezählt.

Im ersten Lauf sollte es für Fischer/Hermle noch nicht ganz so gut laufen. Zu viele Nachlader von beiden sorgten für jeweils große Rückstände, die sie jedoch auf den Laufrunden wieder wett machen konnten. Nach dem ersten Lauf belegten die Beiden Rang zwei hinter dem Duo Tessa Dietrich/Sven Müller (Steinwenden).

Im zweiten Lauf zeigten die beiden Starter aus Württemberg ihre ganze Klasse. Lediglich beim zweiten Schießen benötigten die beiden Nachlader. Mit vollem Einsatz auf der Laufstrecke holten Fischer/Hermle den Rückstand gegenüber Dietrich/Müller auf und setzten sich an die Spitze.

Als Zugabe gab es für Anja Fischer und Dominik Hermle zusammen mit Bernd Fränkle noch eine Bronzemedaille in der Staffelwertung – dieser Wettkampf wurde coronabedingt nicht durchgeführt. Für diese Wertung wurde das Ergebnis des Qualifikationsrennens der jeweiligen Einzelwettkämpfe herangezogen.

In zwei Wochen stehen die nächsten Deutschen Meisterschaften im Sommerbiathlon an. Ebenfalls in St. Andreasberg/Harz finden Sprint und Einzelwettkampf mit dem Luftgewehr statt. Vielleicht wird es dann wieder ein Wochenende nach dem Geschmack von Dominik Hermle.