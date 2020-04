Wie viele voll geöffnete Blüten sehen Sie, wenn Sie auf dieses Bild schauen? Sie werden es kaum glauben. Aber die naheliegende Antwort „eine“ ist falsch. Denn beim Huflattich als typischem Vertreter der Korbblütler ist jedes einzelne der rund 300 vermeintlichen Blütenblätter in Wirklichkeit eine Blüte für sich – und ebenso die etwa 50 Röhren in der Mitte des Blütenstands.

Diese Blüten wachsen zusammen in einer Art Körbchen, daher der Name Korbblütler. Zu dieser Familie gehören übrigens auch Löwenzahn und Gänseblümchen. Würden Sie unter den knallgelben Blütenständen zu graben beginnen, Sie würden staunen: Die Speicherwurzeln (Rhizome) des Huflattichs reichen oft bis zu zwei Meter in den Boden hinein. Kein Wunder, dass die Pflanze so zeitig austreiben kann. Ihre empfindlichen Sprossachsen schützt sie übrigens mit dunkel gefärbten Spreublättern vor zuviel UV im Sonnenlicht. Die großen, lappigen Blätter erscheinen viel später und heißen im Volksmund „des Wanderers Klopapier“ – warum wohl?

Der Feldsalat – oder Ackersalat, wie er im Schwabenländle heißt – sieht im Garten etwas anders aus als in der freien Natur: dunkelgrün und mit rundlichen Blättern. Von der Zuchtvariante unterscheidet sich die Wildform deutlich. Die etwas eingesenkten Blattadern und die gänzlich haarlose Blattspreite haben jedoch beide gemeinsam haben. Der Name Feld- oder Ackersalat kommt nicht von ungefähr: In unserer Kulturlandschaft ist die Pflanze hauptsächlich auf Äckern zu finden, sie keimt auf humosen Oberböden.

Der Feldsalat (Valerianella locusta) ist übrigens mit dem Baldrian eng verwandt. Das allerdings erkennen nur die Botaniker auf Anhieb – am ähnlichen Aufbau der Blüten, die allerdings erst später erscheinen. Wenn Sie sich nicht trauen, die Wildform zu sammeln, dann lohnt sich die Saat im Garten – denn die gesunde Salatpflanze kann nicht nur im Frühjahr, sondern auch im Herbst geerntet werden.