Der Wasserverbrauch ist in Deilingen im Jahr 2020 gestiegen

Die Wasserversorgung in Deilingen hat im Jahr 2020 ihren Versorgungsauftrag in Qualität und Menge zuverlässig erfüllt, wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung schreibt.

Alle fünf vom Institut Fresenius auf der Grundlage der Vorgaben der Trinkwasserverordnung entnommenen Wasserproben haben die gesetzlichen Grenzwerte erfüllt. Der Auslauf aus allen Wasserhochbehältern betrug im Jahr 2020 83 376 Kubikmeter. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 76 478 Kubikmeter. Der Wasserverlust im 14 Kilometer langen Ortsnetz betrug fünf Prozent. Im Jahr 2020 wurden drei defekte Hausanschlussleitungen repariert.

Trotz des sehr niederschlagsarmen Jahres 2020 konnten noch 54 Prozent des Trinkwassers aus eigenen Quellen gewonnen werden. 46 Prozent des Trinkwassers wurden vom Zweckverband Wasserversorgung Hohenberggruppe zugekauft, der sein Trinkwasser aus Quellschüttungen im Bereich des Donautals und des Bäratals entnimmt.

Das Trinkwasser hat eine Wasserhärte von 13,2, was einem mittleren Härtebereich entspricht. Der Bürgermeister dankte Wassermeister Stefan Weiß in der Gemeinderatssitzung für seine zuverlässige und sachkundige Arbeit in der Wasserversorgung. Reparaturen und Unterhaltungsmaßnahmen werden von ihm meist in Eigenregie ausgeführt.

Im Jahr 2020 wurden sechs Filterelemente der Ultrafiltrationsanlage im Wasserhochbehälter Hesslebohl mit einem Aufwand von 20 000 Euro erneuert. Allerdings gab es im Jahr 2020 nur 534 Millimeter Niederschlag, das langjährige Mittel beträgt 850 bis 900 Millimeter.