Der TV Wehingen erhält drei neue Ehrenmitglieder

Zentrales Thema in der Generalversammlung am Montagabend in der Schlossberghalle in Wehingen war erneut der Neubau des neuen Vereinsheims mit Umkleidekabinen und Gaststätte.

Nach fast exakt zwei Jahren Bauzeit nähert sich das Projekt der Fertigstellung und alle anwesenden insbesondere Frau Lehmann vom Sportkreis und Herr Bürgermeister Reichegger lobten den unermüdlichen Einsatz und bedankten sich für die vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden die geleistet werden mussten.

Zum Ende der Bauzeit neigt sich das kalkulierte Budget zwar dem Ende zu aber mit der einen oder anderen zusätzlichen Spende in den nächsten Monaten und den guten soliden Finanzen und Rücklagen des Vereins wird die Fertigstellung der Außenfassade auch noch gelingen. Im Jahr 2021 blicken alle Abteilungen auf ein von Einschränkungen geprägtes Sportjahr zurück aber insgesamt überwiegt die Freude und Hoffnung wieder dem normalen Sportbetrieb nachgehen zu können.

In der Abteilung Turnen liegt der Fokus im kommenden Sportjahr wieder die gewohnten Turnveranstaltungen und Turner Camps durchführen zu können. Bei der Abteilung Karate soll mit dem geplanten Anfängerkurs der Sportbetrieb nach den zwei entbehrlichen Corona-Jahren wieder neu entwickelt werden. Die Abteilung Schwimmen kann endlich wieder einen Anfänger-Schwimmkurs anbieten und die Abteilung Fußball hat gerade die Zusammenarbeit mit dem SV Gosheim ausgeweitet und wird nach den neun Jahren Zusammenarbeit im Jugendbereich nun auch im Herrenbereich als SGM Gosheim-Wehingen am Spielbetrieb teilnehmen.

Finanziell konnte aufgrund des eingeschränkten Sportbetriebs im Jahr 2021 in allen vier Abteilungen ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden. Bei den vielen zu besetzenden Ämtern kann der Verein fast überall auf Kontinuität setzen. Zum Ende der Versammlung nahm sich die Vereinsführung gerne Zeit um einige Mitglieder zu ehren. Frau Lehmann vom Sportkreis Tuttlingen begann mit der Ehrung im Bereich Jugendarbeit und konnte hier Patrick Heinz und Natalie Betsch die WSJ-Ehrennadel in Bronze verleihen und Andreas Bregenzer, Peter Bauer, Markus Marquart, Nina Walz und Melanie weiß erhielten die WSJ-Ehrennadel in Silber. Im Anschluss daran konnte der TV Wehingen drei neue Ehrenmitglieder ernennen und die TVW-Ehrentafel überreichen.

Werner Hermle ist seit 1978 bis heute im Ausschuss der Abteilung Schwimmen tätig, von 1995-1998 war er Stellvertretender Abteilungsleiter und seit 1998 leitet er die Abteilung Schwimmen.

Giuseppe La Cortiglia ist Mitbegründer des Karate-Sports im TV Wehingen und ist dort seit 25 Jahren für den Karatesport maßgeblich mitverantwortlich, zuerst in der Abteilung Schwimmen und anschließend, seit der Gründung im Jahr 2015, in der Abteilung Karate.

Hubert Narr ist seit 1984 im Ausschuss für die Abteilung Schwimmen tätig und war unter anderem 10 Jahre Kassierer. Er hat neben der Unterstützung von Werner Hermle bei den Schwimmern den Karatesport beim TV Wehingen mit entwickelt und bis 2015 maßgeblich an der Etablierung als eigenständige Abteilung mitgewirkt.