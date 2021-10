Der TC Heuberg gibt trotz Absageflut wegen Corona Vollgas

Auch wenn die Pandemie die wirtschaftliche Entwicklung negativ beeinflusst hat, stehen die Vorzeichen beim TCH Heuberg fast ausnahmslos auf grün. Sportliche Erfolge, eine erfreuliche Entwicklung bei der Jugendarbeit und ein hervorragender Zusammenhalt im Club bei Arbeitseinsätzen und der Clubhausbewirtung prägten die Mitgliederversammlung für die Jahre 2019 und 2020, die jüngst im Clubhaus in Gosheim stattfand.

„Die Pandemie hatte auch den Tennisverein fest im Griff“, so der erste Vorsitzende Andreas Federle. Etliche Veranstaltungen fielen ersatzlos aus. Während so die wirtschaftliche Entwicklung gebremst wurde, setzte der TC Heuberg im sportlichen Bereich zum Höhenflug an, etwa mit dem Aufstieg der Herren 1 in die Verbandsliga 2019. Mit Aleks Cvetkov stellte man 2019 den Vize-Bezirksmeister, und eine hervorragende Entwicklung der Jugendarbeit lasse den Club optimistisch in die Zukunft schauen. Auch die nach der Kündigung des Clubhauspächters nun in Eigenregie gestemmte Bewirtung funktioniere hervorragend.

Federle erläuterte die finanzielle Entwicklung der beiden vergangenen Vereinsjahre. Ließe man die große Einmalinvestition der neuen Terrassenüberdachung außer Acht, sei es dem TCH gelungen, mit einem ausgeglichenen Ergebnis über die Runden zu kommen. „Das Minus von rund 15 000 Euro, das durch die Terrassenüberdachung und entfallenen Einnahmen zustande kam, hält sich nur deshalb in Grenzen, da wir mit der Vereinszeitschrift Matchball, hohen Eigenleistungen und großzügigen Sponsoren die Unterdeckung stark drücken konnten.“

Auch Sportwartin Carolin Regele musste von ausgefallenen Clubmeisterschaften berichten. Der Spielplan 2020 fiel komplett der Pandemie zum Opfer. Patrick Seemann konnte im Bericht des Jugendwarts dagegen einige Aktivitäten vermelden. Den Vereinstrainer Aleks Cvetkov unterstützen die Mitglieder Patrick Seemann, Ksenija und Anastasija Zoric, Verena Werny und Lara Cvetkovic beim Jugendtraining. Bis zu 75 Kinder und Jugendliche betreue man beim TCH, davon 30 aktive Mitglieder. Zudem seien auch die AGs der Grundschule und des Gymnasiums mit rund 20 Teilnehmern erfolgreich, ebenso das Kinderferienprogramm.

Anschaulich illustrierte Christoph Gehring die vielen Arbeitseinsätze, die im Rahmen der Corona-Regeln durchgeführt wurden, wie die begleitenden Maßnahmen zur Terrassenüberdachung und die komplette Sanierung der Hallenplätz. „Allein letztere Aktion stand mit nahezu 200 freiwilligen Arbeitsstunden zu Buche“, so Gehring. In Vertretung von Michael Bauser für die Hallenwerbung und Thomas Hubert als Hallenwart erläuterte Vorsitzender Federle das Zahlenwerk zur Tennishalle. Corona habe bei den verkauften Hallenstunden eine derbe Delle hinterlassen. Die Abos seien rückläufig, im hohen Anteil gebuchter Einzelstunden gerade durch Nichtmitglieder sehe man jedoch das Potential, neue Mitglieder zu gewinnen. Jürgen Gätschmann berichtete von einem leicht positiven Trend bei den Mitgliederzah-len, die sich aktuell bei 154 bewege. Vor allem die Gewinnung von Neumitgliedern zwischen 2019 und 2021 in der Altersgruppe 25-30-jährige nähre die Hoffnung, dass es jetzt wieder nach oben gehen könne.

Bürgermeister André Kielack erbat die Entlastung der Vorstandschaft. Bei den Wahlen wurden Jasna Cvetkovic als Jugendwart für den scheidenden Patrick Seemann und Sabine Rössler als Hallenwartin einstimmig neu in den Vorstand gewählt. Die weiteren zu wählenden Funktionsträger wurden einstimmig bestätigt.

Josef Boniberger die Ehrung mit viel persönlicher Note vor. Für 25-jährige Vereinstreue bekamen Philipp Boniberger, Jürgen Gätschmann, Heide Haffa-Neef, Alexandra Narr und Gabi Schuler Urkunde und Präsent, ebenso Lothar Nann für 40-jährige Mitgliedschaft im TCH.