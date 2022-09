Der Heuberg lädt zum Erlebnis-Sonntag ein

Zum 15. Mal veranstalten die Heubergaktiven ihren jährlichen ortsübergreifenden verkaufsoffenen Sonntag, der in den vergangenen zwei Jahren pandemiebedingt ausfallen musste. Begleitet wird der verkaufsoffene Sonntag von Top-Attraktionen wie dem 15. großen Heuberger Flohmarkt im Ortszentrum Wehingen sowie dem 14. Seifenkistenrennen mit einem US Car-Treffen in der Gosheimer Ortsmitte.

Für die Fachgeschäfte auf dem Heuberg bietet dieser besondere Tag wieder eine gute Gelegenheit, ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Ob Produkte oder Dienstleistungen – die Fachgeschäfte auf dem Heuberg bieten ein sehr großes Spektrum, das nicht nur Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf bietet, sondern darüber hinaus auch viele Fach- und Serviceleistungen. Absoluter Publikumsmagnet dürfte der sowohl bei den Händlern als auch bei den Besuchern sehr beliebte Heuberger Flohmarkt werden. Über 120 Händler bilden im Wehinger Ortszentrum eine rund ein Kilometer lange Flohmarktmeile. „Dabei galt bislang die Durchführung aufgrund der Ortskernsanierung alles andere als sicher“, so der Organisator und Vorsitzender von Heuberg aktiv, Dieter Volz. „Auf den letzten Drücker wird gemeindeseitig und von den bauausführenden Verantwortlichen der in den letzten Monaten kontrovers diskutierte Bauabschnitt so weit hergerichtet, dass der Markt stattfinden kann“, erklärt Volz.

Ein weiteres Highlight dieser gemeinschaftlichen Großveranstaltung ist das 14. Seifenkistenrennen mit einem US Car-Treffen in der Gosheimer Ortsmitte. Von spannenden Rennen, Fahrzeugausstellung über Kunst- und Handwerksschau uvam. wird den Besuchern vieles geboten (wir berichteten). So wird dieser Sonntag wieder zum Heuberg-Erlebnis-Tag für die ganze Familie, an dem auch ein kostenloser Shuttle-Verkehr zwischen den Gemeinden Gosheim und Wehingen eingerichtet ist. Die Pendelbusse fahren im 30-Minuten-Takt auch Geschäfte an, die etwas außerhalb der Ortszentren liegen. Die örtliche Gastronomie und Vereine sorgen für das leibliche Wohl.