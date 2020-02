Der Bürgermeister ist eine Leuchte

Wenn in den frühen Morgenstunden auf Gosheims Straßen getrommelt wird, Hemdglonker durch die Straßen ziehen, Kindergarten- und Schulkinder von diesen „befreit“ werden und sternenförmig zum Narrenbaum laufen – dann ist der Schmotzige Donnerstag endlich da. Der Wettergott meinte es gut mit dem närrischen Volk: bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen wurde am Nachmittag die Fasnet angesät, bevor am frühen Abend der eigentliche Höhepunkt folgte: die Absetzung von Bürgermeister André Kielack und des Gemeinderats.

Vom Narrenbaum kommend, zogen Elferrat und Hexen, begleitet von Musikanten des Musikvereins, zum Rathaus. Dann gab es kein Halten mehr: Die Narren stürmten das Rathaus und zerrten Bürgermeister und Räte hinaus auf die Tribüne. Vor den Augen der vielen Zuschauer und Hexen, die sich auf dem roten Platz versammelt hatten, wurde dem Bürgermeister der Prozess gemacht. Da das Original, Gaus Andreas, nicht da sein konnte, übernahm Dominik Mayer diese Rolle. Dem Bürgermeister „den Marsch blasen“, das sollte sein Anliegen sein.

Einen Beitrag zum Klimaschutz leiste der Bürgermeister mit seinen Räten sehr wohl, „mit den Tablets sind Sitzungen jetzt papierlos“. Doch der Schuh drücke anderswo: „War das nicht ein Wahlkampfversprechen von Bürgermeister Kielack, dass schnellstmöglich die Straßenbeleuchtung im Dorf richtig funktioniert, idealerweise in der LED-Variante? Doch leider fehle es an allen Ecken und Enden, viele Straßen seien nachts nicht beleuchtet. „Es ist ein Skandal, und eine Schlamperei obendrein.“ Weiter wies der Gaus darauf hin, die Rauchmelder in gemeindeeigenen Wohnungen bitte mit vollen Batterien auszustatten, anstatt „mit leerem Strom sparen zu wollen und damit einen teuren Einsatz der Feuerwehr auszulösen“.

Der Bürgermeister bekam darauf das Wort: Auch er sei sich des Problems mit den Straßenlampen bewusst, was sicher auch mit seiner Verkleidung als Leuchte zu tun hatte. „Drum steh ich heut als Leuchte hier, ein glühender Schultes, welche Zier“, reimte Kielack. Danach übergab er den symbolischen Rathausschlüssel bis Aschermittwoch an Zunftmeister Johannes Landolt.

Auch das Hexengericht tagte: Die „böse Hexe vom Lemberg“ wurde dafür angeklagt, dass beim Neujahrsempfang der Gemeinde das alte Volksfest-Bier aus dem Vorjahr ausgeschenkt wurde – zur großen Verwunderung der Gäste. Der Verteidiger stellte dazu fest, dass durch falsche Planung zu viel bestellt worden sei und die „alte Plörre“ einfach weg musste. Außerdem wurde die Hexe angeklagt, schuldig zu sein, dass es auf dem Sportplatz Schimmelpilz gab und dadurch acht Wochen kein Training möglich war. Der Verteidiger widersprach, „der lange, kalte Winter war daran schuld, der Rasen bekam wegen der dicken Schneedecke einfach zu wenig Luft“. Das hohe Gericht befand die Hexe für schuldig und hängte sie für alle sichtbar an den Narrenbaum, wo sie am „Fasnet-Zeischtig“ verbrannt wird.