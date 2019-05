Deilinger Wehr zeigt zur Magazin-Eröffnung, was sie drauf hat

Ein großer Erfolg ist die Eröffnung des neuen Deilinger Feuerwehrgebäudes am Wochenende gewesen. Das Interesse am Neubau und an der Arbeit der Feuerwehr seitens der Bevölkerung war riesengroß. Schon beim Frühschoppen mit dem Musikverein Deilingen-Delkhofen mit dem noch vom Konzert am Vorabend stark beanspruchten Dirigenten Hans Nikol waren das Magazin und der Zeltanbau voll besetzt. Der kollegiale Zusammenhalt der Feuerwehrleute sorgte dafür, dass die Deilinger Wehr sich über einen großen Zuspruch freuen konnten. Das fleißige Organisationsteam ließ aber auch nichts unversucht, die Gäste aufs Beste zu bewirten. Das Mittagessen füllte hungrige Mägen und der Gestensaft oder ein Tässchen Kaffee löschten den Durst, begleitet von einem reichhaltigen Kuchenangebot. Aber die Wehr wollte auch zeigen, was sie drauf hat. So startete die Jugendfeuerwehr einen Löschangriff auf das benachbarte DRK-Gebäude und die Aktiven demonstrierten die Bergung zweier Personen aus einem Unfallauto. Markus Henne als frisch gebackener Kommandant der Wehr informierte die interessierten Zuschauer über jeden Handgriff. Am späten Nachmittag klang das Festwochenende mit einem gemütlichen Beisammensein und einem zufriedenstellenden Rückblick der Feuerwehr-Mannschaft aus.