Deilinger spenden rege Blut

Bürgermeister Albing Ragg hat in Deilingen verdiente Blutspender geehrt. Er dankte ihnen für ihren „selbstlosen Dienst am Nächsten“, der gerade in der heutigen Zeit, in der vermehrt Blut im modernen Medizinbetrieb, aber auch für Unfallopfer gebraucht würde. Carsten Weiß, stellvertretender Bereitschaftsleiter, gab zu bedenken, dass die hiesige Bereitschaft für jede Blutspende vom Deutschen Blutspendedienst einen kleinen Beitrag bekomme. Als Zeichen der Anerkennung überreichte Bürgermeister Ragg die Blutspendernadel, eine Urkunde und eine Flasche Wein. Auf dem Foto (v.l.) Bürgermeister Ragg , Andrea Trusso Carfello, Sabine Schätzle, Stefanie Weiss, Beatrix Edler, Jessica Martin, Carsten Weiß, stellvertetender Bereitschaftsleiter.