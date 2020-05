Deilinger Rat tagt am Mittwoch öffentlich

Der Deilinger Gemeinderat tagt am Mittwoch, 27. Mai, um 19 Uhr öffentlich in der Gemeindehalle. Die Sicherheitsabstände würden eingehalten, dass Tragen einer Schutzmaske sei nicht erforderlich, so eine Pressemitteilung. Auf der Tagesordnung stehen ein Situationsbericht zur Auswirkung der Pandemie auf Deilingen, ein Antrag des Sportvereins auf einen Zuschuss der Gemeinde zur Sanierung des Sportheims, Bekanntgaben zu Baustellenberichten und nichtöffentlich gefasster Beschlüsse, Einvernehmen zu Baugesuchen sowie Anfragen und Verschiedenes.