Deilinger Kindergarten besteht 100 Jahre

„Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt“ – unter diesem Motto steht das 100-jährige Jubiläum des Deilinger Kindergartens St. Vinzenz. Die Erzieherinnen und die katholische Kirchengemeinde Christi Himmelfahrt laden am Sonntag, 26. Mai, zu den Feierlichkeiten ein. Viele Programmpunkte sind geplant.

Der Kindergarten verfolgt den Leitgedanken „Das Leben ist wie ein Legohaus – ein Werk aus vielen kleinen, bunten Steinen“. Jedes Kind wird als einzigartiges Geschöpf Gottes angesehen. Am Sonntag stehen jedoch nicht nur die Kleinen im Mittelpunkt. Auf ein Zurückblicken, gute Gespräche und einen Einblick in den Kindergartenalltag wird genauso Wert gelegt. Bei einem geplanten Auftritt der drei Gruppen zeigen die Kinder ab 13.30 Uhr, was sie können. Auftakt der Feier ist ein gemeinsamer Gottesdienst in der Christi Himmelfahrt-Kirche um zehn Uhr mit anschließendem Frühschoppen und Mittagessen in der Gemeindehalle. Wer einen Einblick in den Alltag des Kindergartens bekommen möchte, kann ab 14 Uhr im Kindergarten St. Vinzenz vorbeischauen. Ab 16.30 Uhr findet eine Ausstellung statt, sie zeigt den Kindergarten früher und heute.

Geschichte und Entwicklung

Die Gründung des Kindergartens St. Vinzenz ist verknüpft mit der Geschichte des Caritasvereins und der Schwesternstation. Am 1. Januar 1914 entstand der Caritasverein, Zweck war die Errichtung einer Schwesternstation. Der Beschluss, ein einfaches Schwesternhaus zu bauen, wurde nicht ausgeführt. Die erste Schwesternwohnung befand sich im Haus eines Vorstandmitglieds des neu gegründeten Frauenbunds.

Am 23. Juni 1919 begann Schwester Isburga mit dem Kindergarten. Dieser befand sich im Erdgeschoss des Rathausgebäudes, in das die Schwestern 1920 umzogen. 1931 ergab sich eine neue Situation: Der Caritasverein erbte ein Haus für die Einrichtung einer Schwesternwohnung. Das alte Gebäude wich einem Neubau. Eine Schwesternwohnung und eine weitere Wohnung mit einem Raum für den Kindergarten und ein Vereinssaal entstanden. In den Kindergarten gingen 55 Kinder unter der Leitung von Schwester Walburga. 1967 erweiterte sich der Kindergarten um einen neuen Gruppenraum, ein Foyer, eine Garderobe, ein Leiterinnenzimmer und neue WC-Anlagen - die Kosten der Bauarbeiten betrugen 120 000 D-Mark.

Im Herbst 1984 bekam der Spielplatz der Kinder ein Holzblockhaus. Am 19. November 1977 beschloss eine Mitgliederversammlung des Caritasvereins die Übertragung des Kindergartens und der Schwesternstation an die katholische Kirchengemeinde. Seit dem 1. Januar 1978 gilt dieser Beschluss. Heute ist die katholische Kirchengemeinde Christi Himmelfahrt mit Pfarrer Ginter als Vorsitzendem der Träger des Kindergartens. Die bürgerliche Gemeinde ist Baukostenträger und die Kirchengemeinde Betriebsträger der Einrichtung.

Und so sieht der Kindergarten heute aus: drei Gruppenräume mit je einem integrierten Intensivraum, eine Garderobe im Eingangsbereich, Spielmöglichkeiten im Flur, offener Essbereich mit Küche, Waschraum mit WC, ein Bewegungsraum, ein Werkraum und ein Sinnesraum/Ruheraum. Zudem ein Garten mit verschiedenen Spielmöglichkeiten und ein Gartenhaus zur Aufbewahrung der Spielsachen.

Der Kindergarten St. Vinzenz bietet verschiedene Betreuungsformen für Kinder ab zwei Jahren mit maximal 61 Betreuungsplätzen.

Betreuungsformen: Regelgruppe mit geteilten Öffnungszeiten: 8 bis 11.30 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr, Regelgruppe verlängert mit geteilten Öffnungszeiten: 7.30 bis 12.15 und 13.30 bis 16 Uhr, verlängerte Vormittagsgruppe 7.30 bis 13.30 Uhr, Teilnahme am Mittagstisch möglich, Ganztagesbetreuung mit verbindlicher Teilnahme am Mittagstisch 7 bis 16 Uhr.