Deilinger Kinder erkunden die Natur

Beim Ferienprogramm der Gemeinde Deilingen haben die Kinder viel in der Natur erlebt. Die Gemeinde hatte laut Pressemitteilung zu einer Naturexkursion eingeladen. 14 Kinder von sechs bis 14 Jahren hatten ihren Spaß.

Mit gutem Schuhwerk ausgerüstet, machten sich die Kinder mit Bürgermeister Albin Ragg und zwei Mitarbeiterinnen um 13.30 Uhr vom Parkplatz der Deilinger Gemeindehalle auf den Weg in Richtung Oberhohenberg. Am Holzkreuz auf dem Acker Unterm Kreuz erfuhren die Kinder, was für eine Bedeutung dieses hat. Die Gruppe zog weiter in Richtung Angelsee. Dort gab es die ersten Tiere, Pflanzen und Spuren des Bibers zu sehen. Bestaunt wurden von den Kindern die Wasserläufer auf dem Angelsee. Weiter ging es zur Hängebrücke auf dem Oberhohenberg. Dort wurde kräftig geschaukelt und gelacht. Ganz oben angekommen, wurde der Achteckturm und die damalige Mauer der Burg bestaunt und die Aussicht ins Tal genossen. Weiter führte der Weg steil bergab, vorbei an der neu erbauten Nikolauskapelle.

Als die Gruppe am Ziel beim Grill- und Spielplatz an der Schörzinger Hütte ankam, loderte schon das Feuer, das von Bauhofmitarbeitern vorbereitet worden war. Sofort ging es los mit Stockbrotbacken und Würste grillen. Nachdem sich alle gestärkt hatten, war die Spielburg auf dem Platz das nächste Ziel. Die Kinder wurden von ihren Eltern am Spielplatz abgeholt.