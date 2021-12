Deilinger Haushalt leicht im Minus

Der Leiter der Finanzverwaltung des GVV Heuberg, Armin Sauter hat dem Gemeinderat den Entwurf des Haushaltsplans 2022 und des Investitionsprogramms für die Jahre 2022 bis 2025 vorgestellt. Der Ergebnishaushalt sieht Erträge in Höhe von 4,68 Millionen Euro und Aufwendungen in Höhe von 4,98 Millionen Euro vor. Das ergibt ein Minus von 294 000 Euro. Somit kann der Haushalt laut Pressemitteilung der Gemeinde im Jahr 2022 voraussichtlich nicht ausgeglichen werden.

Die größten Ausgabepositionen sind die Kreisumlage mit 981 200 Euro, die FAG-Umlage an das Land mit 754 900 Euro, die Personalaufwendungen mit 487 000 Euro und die Gewerbesteuerumlage mit 102 900 Euro. Die Gemeinde Deilingen investiert im Jahr 2022 3,4 Millionen Euro in den zweiten Bauabschnitt des Breitbandausbaus und in den ersten Bauabschnitt der Modernisierung und der Erweiterung der Sporthalle, in die Restfinanzierung des neuen mittleren Löschfahrzeuges für die freiwillige Feuerwehr, in private Modernisierungsmaßnahmen der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme Hauptstraße, sowie in den Grunderwerb für ein neues Wohnbaugebiet. An Zuschüssen können voraussichtlich zwei Millionen Euro eingenommen werden. Die Eigenanteile der Investitionen werden über eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage finanziert.

Die Modernisierung und der Anbau an die Sporthalle beginnt im April 2022 und dauert voraussichtlich bis November 2023 an. Mit einem Volumen von 3,7 Millionen Euro ist dies die größte Einzelinvestitionsmaßnahme der Gemeinde Deilingen, die einen Kraftakt für den Haushalt der Gemeinde darstellt. Um die Bereiche Abwasserbeseitigung einschließlich der gesplitteten Abwassergebühr kostendeckend zu halten, wird die Schmutzwassergebühr zum 1. Januar 2022 von 2,22 Euro auf 2,45 Euro je Kubikmeter Abwasser angehoben. Die Niederschlagswassergebühr je Quadratmeter versiegelter Fläche steigt zum Jahresbeginn 2022 von 0,38 Euro je Quadratmeter auf 0,44 Euro je Quadratmeter versiegelter Fläche an.

Architekt Martin Bühler informierte die Mitglieder des Gemeinderats über den aktuellen Planungsstand zum Anbau und zur Modernisierung der Sporthalle. Die Kostenschätzung beläuft sich aktuell auf 3,7 Millionen . Es ist eine Bauzeit von April 2022 bis November 2023 vorgesehen. Die Ausschreibung der Bauleistungen wird durch den Architekten und die Fachplaner vorbereitet. Da die Halle während der Bauzeit für den Übungsbetrieb der Vereine für einen längeren Zeitraum nicht nutzbar sein wird, wurden den Vereinen als Ersatz die Räumlichkeiten der Gemeinde im Gemeindehaus, im Kindergarten, in der Schule und im alten Feuerwehrschulungsraum im Rathaus zur vorübergehenden Nutzung während der Bauzeit angeboten. Die katholische Kirchengemeinde unterstützt die Gemeinde gegen Kostenersatz im Rahmen ihrer Möglichkeiten den örtlichen Vereinen einen Übungsbetrieb im Kirchengemeindesaal zu ermöglichen. Der Sportunterricht der Grundschule kann während der Bauzeit in der Sporthalle des Schulverbandes Gosheim Wehingen stattfinden.