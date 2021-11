Deilinger Grundschule soll Anbau bekommen

Die Gemeinde Deilingen hat sich mit der Ganztagesbetreuung und der Ausstattung der Schulen beschäftigt. Die Bundesregierung hat im Ganztagesfördergesetz einen Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in der Grundschule verankert. Dieser Anspruch gilt ab dem Schuljahr 2026/27, beginnend mit der Klasse 1, fortsetzend im Jahr 2027/2028 mit der Klasse 2 und so weiter bis Klasse 4. Der Rechtsanspruch auf eine Betreuung von Kindern von täglich acht Stunden an Werktagen ist im Gesetz enthalten.

Nach Landesrecht kann eine Schließung der Einrichtung im Umfang bis zu vier Wochen im Jahr während der Schulferien erfolgen. Der Rechtsanspruch wäre in den Räumlichkeiten der Grundschule unter Einhaltung aller Anforderungen in Bezug auf die quantitativen und qualitativen Vorgaben ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulkinder nicht leistbar.

Die Verwaltung hat die Idee entwickelt zusammen mit dem Anbau und der Modernisierung der Sporthalle einen weiteren Anbau für die Schaffung von Räumen zur Ganztagesbetreuung in der benachbarten Sporthalle auf den Weg zu bringen. In der Sporthalle wäre eine Küche vorhanden, könnte ein Betreuungsraum angebaut werden und die sanitären Einrichtungen für die Schüler und die notwendige Personaltoilette samt Umkleideraum für das Personal wären ebenfalls vorhanden. Zudem könnte der gesamte Sportbereich der Halle für die Schüler als Baustein „Sport und Bewegung“, der Teil des Betreuungsangebotes für Grundschulkinder sein soll, auf kurzen Wegen zur Grundschule genutzt werden.

Aus der Mitte des Gemeinderats wird die zukünftige Nutzung der Sporthalle im Hinblick auf den vom Bund beschlossenen Rechtanspruch auf Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder ab dem Schuljahr 2026/2027 begrüßt. Damit können zukünftige kostspielige Investitionen in das Grundschulgebäude vermieden und vorhandene kommunale Einrichtungen sinnvoll genutzt werden. Vom Land Baden-Württemberg wird im Jahr 2022 eine Förderrichtlinie aufgelegt, nach der Investitionen in die Ganztagesbetreuung von Grundschülern (Baumaßnahmen, investive Begleitmaßnahmen und Ausstattungsinvestitionen) mit 70 Prozent der Investitionen gefördert werden können.

Die Verwaltung wird sich frühzeitig um Fördermittel aus diesem Programm bemühen sobald dieses aufgelegt wird. Es wird keine verpflichtende Ganztagesgrundschule geben, sondern die Kinder haben einen Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung. Das heißt, dass die Eltern entscheiden, ob ihre Kinder das Angebot der Ganztagesgrundschule in Anspruch nehmen möchten oder nicht. Der Anbau an die Gemeindehalle sieht einen Speiseraum mit 36 Plätzen vor. Aktuell besuchen die Grundschule Deilingen 62 Grundschüler.

Architekt Bühler stellt den Mitgliedern des Gemeinderats einen Entwurf mit Ansichten und Grundriss für die Ganztagesbetreuung und den Anbau an die Sporthalle vor. Der Speiseraum enthält einen zweiten Rettungsweg. Die Kosten für diesen Anbau betragen nach der Schätzung des Architekten etwa 350 000 Euro. Der Gemeinderat nimmt vom aktuellen Planungsstand, sowie der Kostenschätzung Kenntnis und stimmt dieser zu.

Die Planung für die Sporthalle soll um den Bereich Ganztagesbetreuung für Grundschüler in Form einer Küche, eines Speiseraums, einer Personaltoilette und Umkleide für das Personal ergänzt werden. Die hierfür anfallenden Investitionskosten, sowie die Kosten für die Ausstattung für den Teilbereich Ganztagesbetreuung sind separat zu ermitteln.