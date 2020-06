Deilinger Gemeinderatssitzung im Zeichen der Corona-Krise

Deilingen hat mit den Auswirkungen der Corona zu kämpfen. Bürgermeister Albin Ragg informierte in der Gemeinderatssitzung vom 27. Mai über die Kinderbetreuung in Deilingen während der Coronakrise. Nach den Vorgaben der Corona-Verordnung wurden in den vergangenen Wochen 6 Kinder in der erweiterten Notbetreuung des Kindergartens St. Vinzenz betreut. Ab dem 25. Mai darf der Regelbetrieb wieder starten, allerdings nur mit der Hälfte der normalen Kapazität. Kinder aus der erweiterten Notbetreuung, Vorschüler, Kinder des Sprachförderprogramms und Kinder mit erhöhtem pädagogischen Förderbedarf besuchen ab dann den Kindergarten täglich zu den regulär angemeldeten Öffnungszeiten.

Für die Kinder, deren Eltern bei der Elternbefragung den Wunsch zu Betreuung im reduzierten Regelbetrieb geäußert haben, wird ein rollierendes System im wöchentlichen Wechsel angeboten. In den geraden Wochen werden 27 Kinder und in den ungeraden 25 Kinder im Kindergarten St. Vinzenz betreut. Nach Ankündigung des Kultusministeriums Baden-Württemberg sollen spätestens bis Ende Juni alle Kinder den Kindergarten wieder regulär besuchen können.

In der Deilinger Grundschule wurden in den letzten Wochen drei Kinder im Rahmen der erweiterten Notbetreuung unterrichtet. Seit dem 18. Mai erhält die Klasse 4 der Grundschule wieder Unterricht an der Schule. In den Wochen nach der Schließung der Grundschule wurden alle Schüler durch die Lehrer mit Hausaufgaben versorgt und es wurden Aufgaben online bereitgestellt.

Das Kollegium war regelmäßig mit den Schülern und Eltern im Kontakt. Nach den Pfingstferien beginnt in einem rollierendem Verfahren auch der Unterricht der Klassenstufen eins bis drei an den Wochentagen von Montag bis Donnerstag. Deilingen bietet ebenfalls seit dem 18. Mai eine ergänzende Notbetreuung in der Schule durch Mitarbeiterinnen der Gemeinde an den Wochentagen Montag bis Donnerstag.

Finanziell wird es für Deilingen auch nicht rosig. Die Gemeinde wird deutliche Einbrüche bei der Gewerbesteuer, beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hinnehmen müssen.

Nach heutigem Informationsstand geht die Verwaltung von einem Minus von mehr als 350.000 Euro im Jahr 2020 aus.

Bürgermeister Ragg erklärte, dass die begonnenen Investitionen in Jahr 2020 nicht gestoppt werden können. Diese Investitionen seien zum Teil schon weit fortgeschritten. Die für das Jahr 2021 und später geplanten Investitionen will die Verwaltung aber prüfen.

Geld kriegt derweil der Sportverein. Der möchte 2020 im Sportheim die Duschräume, das Dach, den Flur und die Umkleidekabinen mit einem Gesamtaufwand von etwa 60.000 € sanieren. Damit die Kosten niedrig bleiben, wird der Sportverein vieles in Eigenleistung sanieren. Der Gemeinderat stimmte zu, dass die Gemeinde ein Viertel der Baukosten der Modernisierung des Sportheims trägt. Das kostet ungefähr 60 000 Euro. Außerdem stellt die Gemeinde 50 Tonnen Sand für die Sportplätze bereit.

Das Neubaugebiet an der Steig werde derzeit erschlossen, sagte Ragg. Die Bauplätze stünden demnächst zur Vergabe bereit. Den Zeitpunkt will die Verwaltung über das Mitteilungsblatt publizieren. Wer einen Bauplatz will, sollte sich möglichst bald danach melden. Die Zuteilung funktioniert nach dem Prinzip „wer zuerst kommt, der mahlt zuerst.“

Ein größerer Umbau kommt auf die Ortsmitte zu. Vor kurzem wurde dort bereits der Mittelbach in neue Rohre verlegt. In der Hauptstraße wird das Gebäude Nummer 20 abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Die benachbarte ehemalige Volksbank wird auch zum Wohngebäude umgebaut, der Geldautomat bleibt aber erhalten.

Außerdem läuft im Moment die Sanierung des Kirchplatzes. Der Obst- und Gartenbauverein hat dafür Bäume, Sträucher Beete eingepflanzt. Im Herbst dieses Jahres wird der neugestaltete Platz eröffnet. Baustelle ist auch das Gemeindehaus. Die alte Substanz wird modernisiert und ein neuer Anbau kommt an das Gebäude. Im Moment sei der Innenausbau dran und außen komme eine weitere Treppe in den ersten Stock an die Mauer.

Zum Abschluss der Sitzung verkündete Bürgermeister Ragg, dass die Fronleichnahmsprozession dieses Jahr ausfalle. Die Abstandsgebote seien dabei nicht einhaltbar.