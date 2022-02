Deilinger Gemeinderat nimmt von mehreren Neuerungen Kenntnis

Um verschiedene kleinere Themen ist es in der jüngsten Deilinger Ratssitzung auch gegangen. So berichtete Bürgermeister Albin Ragg darüber, dass alle Gemeinden des Verwaltungsgemeinschaftsverbandes Heuberg sich mit einer Konzeption beschäftigten, wie bei einem längeren Stromausfall vulnerable Personen in den Gemeinden im Rahmen des Katastrophenschutzes mit den Grundbedürfnissen (Wärme, Licht, Betreuung, Nahrung) versorgt werden können.

Hierzu werde wahrscheinlich die Beschaffung einer mobilen Netzersatzanlage erforderlich sein, um mit einem Aggregat in einem zentralen kommunalen Gebäude bei einem längeren Stromausfall im Netz der Netze BW Strom erzeugen zu können.

Die Gemeinde hat im Jahr 2021 insgesamt 1770 Euro Spenden (davon 1220 Euro für die Freiwillige Feuerwehr und 550 Euro für die Grundschule) von Unternehmen und Privatpersonen erhalten. Der Gemeinderat nahm diese Spenden mit einem herzlichen Dank an die Spender für die Gemeindekasse an.

Tatjana Meßmer hat als Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung Deilingen das Grundseminar Personenstands- und Familienrecht mit Prüfung beim Bundesverband der deutschen Standesbeamtinnen und Standesbeamten absolviert und die Prüfung erfolgreich bestanden. Sie wird nun von Brigitte Meboldt, die den Aufgabenbereich Standesamt seit vielen Jahren betreut, stetig in die anfallenden Aufgaben eingearbeitet, um diesen Aufgabenbereich zukünftig vollumfänglich eigenständig in Vertretung erfüllen zu können. Meßmer wurde zum 1. Februar zur Standesbeamtin des Standesamtsbezirks Deilingen bestellt.

An der Bushaltestelle Rathaus wurden die von der Straßenverkehrsbehörde angeordneten Warnblinkleuchten über dem Verkehrszeichen „Kinder“ in Betrieb genommen. Die gelben Warnblinkleuchten werden morgens und mittags 15 Minuten vor und nach dem Abfahren der Busse über eine Zeitschaltuhr eingeschaltet, um die Verkehrsteilnehmer im Bereich der Ortsdurchfahrt auf die Bushaltestelle mit querenden Kinder über die Straße besonders aufmerksam zu machen.

Zur Stromversorgung und zur Steuerung der Warnblinkleuchten wurden im Zuge des Breitbandausbaus Stromkabel in die Gehwege eingelegt.