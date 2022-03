Deilinger Feuerwehr leistet engagiert Jugendarbeit

Die Freiwillige Feuerwehr Deilingen hat ihre Hauptversammlung im Gerätehaus abgehalten. Begrüßen konnte Kommandant Markus Henne zahlreiche Feuerwehrangehörige der Einsatzabteilung, den stellvertretenden Kreisbrandmeister Fritz Frey und Bürgermeister Albin Ragg.

Mit der Übernahme von Janina Selinger und Robin Staiger aus der Jugendfeuerwehr verfügt die Feuerwehr Deilingen nun über 42 aktive Feuerwehrleute darunter zwei Frauen. Durch den Jugendwart wurden die Mannschaftsstärke und die Aktivitäten rund um die Jugend vorgestellt. Eine stattliche Anzahl von 25 Kindern geht aus dem mehr als lobenswerten Engagement der Ausbilder hervor.

Sven Leute musste im seinem Kassenbericht ein leichtes Minus für das Jahr 2021 in der Kameradschaftsskasse feststellen. Durch Kommandant Markus Henne wurden die 18 Einsätze im vergangenen Jahr mit insgesamt 690 Einsatzstunden sowie das Aufgabenpensum im Jahr 2022 vorgestellt.

Bürgermeister Ragg bedankte sich bei den Kindern, Jugendlichen sowie bei den aktiven Einsatzkräften der Feuerwehr für ihr großes ehrenamtliches Engagement im Jahr 2021. Die Bürger der Gemeinde können sich auf eine motivierte, gut ausgebildete und ausgestattete Feuerwehr verlassen. Die Feuerwehr freut sich auf die Auslieferung des neuen Einsatzfahrzeuges (MLF) zur Jahresmitte 2022, welches das bisherige LF 8 ersetzen wird. Nachfolgend konnten durch Fritz Frey und Bürgermeister Ragg die Ehrungen und Beförderungen durchgeführt werden.

Katharina Weber wurde zur Oberfeuerwehrfrau und die Herren Niko Senn, Tim Stierle, Daniel Stierle und Markus Weber zum Oberfeuerwehrmann befördert. Nikolas Schätzle wurde zum Hauptfeuerwehrmann befördert.

Bei den Ehrungen wurden Nicolas Schätzle und Daniel Glökler für zehn Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Deilingen-Delkhofen geehrt. Markus Henne und Thilo Riede wurden für ihre 20-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Für 25 Jahre Dienst in der Feuerwehr wurden Martin Weiss, Ivo Weinmann, Michael Baier, Christoph Mattes, Steffen Melcher und Jürgen Reger geehrt. Für 30 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurden Marc Selinger und Armin Mattes ausgezeichnet.