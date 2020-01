Deilinger Feuerwehr bekommt neues Fahrzeug

Kommandant Markus Henne hat im Deilinger Gemeinderat über die Arbeit der Feuerwehr berichtet. Sie zähle 40 aktive und 19 Mitglieder der Jugendwehr sowie zwei Feuerwehrmänner in der Altersabteilung. 2019 wurde laut Pressemitteilung die erste Feuerwehrfrau in die aktive Mannschaft aufgenommen, in der Jugendfeuerwehr wirkten zwei Mädchen mit.

Der Schwerpunkt 2020 werde auf der Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte liegen. 2019 hatte die Feuerwehr sieben Einsätze. Die Mitglieder des Gemeinderats besichtigten das Löschfahrzeug vom Typ LF8, dass seit 1982 im Dienst ist und als nachrückendes Feuerwehrfahrzeug bei Einsätzen dient. Für 2020 sei die Beschaffung eines mittleren Löschfahrzeuges (MLF) als Ersatzbeschaffung geplant. Henne informierte über die technischen Details des MLF, das überwiegend zur Brandbekämpfung, jedoch auch für technische Einsätze verwendet werden könne.

Gewünscht sei ein Fahrgestell vom Typ MAN mit einem automatisierten Schaltgetriebe, Platz für sechs Feuerwehrmänner, einer Kapazität von 1000 Litern Löschwasser und einer feuerwehrtechnischen Beladung mit Funk, Atemschutz, Stromerzeuger, Einsatzgeräten. Das Fahrzeug soll 251 000 Euro brutto kosten. Feuerwehrfahrzeuge hätten, je nach Hersteller, eine Lieferzeit von etwa 1,5 Jahren. Die Beschaffung werde aus Landesmitteln in Höhe von 66 000 Euro gefördert. Der Gemeinderat stimmte der Anschaffung zu.

Für die Erschließung der neuen Wohnbaufläche „An der Steig“ fallen 12 000 Kubikmeter Erdaushub an. Die Kapazität auf der Erddeponie Roßreute reicht laut Mitteilung nur noch für wenige Jahre. Um den Erdaushub auf kurzen Wegen abzulagern, strebe die Gemeinde den Einbau des Erdmaterials im Gewann Tann in einem Teil der Kiesgrube an. Hierzu fand mit den Fachämtern des Landratsamts ein Vorgespräch statt. Zur naturschutzrechtlichen Beurteilung sei eine Potenzialanalyse für den Artenschutz notwendig, die von der Gemeinde in Auftrag gegeben wurde.

Um die Verkehrssicherheit an der Bushaltestelle Rathaus entlang der Ortsdurchfahrt an der L 435 zu erhöhen, ordnet das Straßenverkehrsamt des Landkreises auf Bitte der Gemeinde zu den vorhandenen Verkehrszeichen eine gelbe Warnblinkleuchte an. Sie solle die Aufmerksamkeit der Autofahrer erhöhen.

Bürgermeister Albin Ragg informiert beim Projekt Breitbandausbau darüber, dass die geplante Abweichung vom Materialkonzept des Bundes/Landes von der atene KOM mit Schreiben vom 13. Januar bewilligt worden sei. Die beantragten Landeszuschüsse für den Ausbau des Breitbandnetzes in den Gewerbegebieten sowie für die Grundschule und die unterversorgten Gebiete würden in Kürze erwartet. Mit Schreiben vom 21. Januar habe das Landratsamt Tuttlingen die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestätigt.

Die Arbeiten zur Neugestaltung des Kirchplatzes hat die Firma Oberer aus Sulz am Neckar begonnen. Die Bauarbeiten würden voraussichtlich bis Ende Mai dauern. Aus der Mitte des Gemeinderats wurde die Verwaltung gebeten, die Sauberkeit des Geh- und Radwegs zum Skilift in Bezug auf Schleifspuren und Hundekot zu prüfen.