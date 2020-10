Deilinger erhält Ehrennadel des Landes

Für seine langjährigen Verdienste im Ehrenamt hat Willibald Fischinger von Bürgermeister Albin Ragg im Gemeinderat die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg erhalten. Fischinger, der vor kurzem seinen 70. Geburtstag feiern konnte, war von 1971bis 1975 und von 1994 bis 2009 laut Pressemitteilung ein engagiertes Mitglied des Gemeinderats seiner Heimatgemeinde.

2009 wurde ihm für seine 20-jährige ehrenamtliche Arbeit im Gemeinderat die silberne Ehrennadel des Gemeindetags Baden-Württemberg verliehen. Am Landgericht Rottweil und am Amtsgericht Tuttlingen engagierte sich Fischinger von 1996 bis 2004 als ehrenamtlicher Richter (Schöffe), beim Angelverein war er 1974 Gründungsmitglied, Kassier von 1979 bis 1985 und Vorstand des Angelvereins von 1985 bis 1987.

Beim Musikverein Deilingen-Delkhofen war Fischinger von 1998 bis 2002 Mitglied im Ausschuss und von 2002 bis 2018 führte er 16 Jahre akkurat die Kasse des Musikvereins.

Bei der Narrenzunft Deilingen-Delkhofen trat Fischinger 1971 und 1972 als Prinz auf, von 1978 bis 1984 war er Schriftführer der Narrenzunft, 1981 trug er als erster die historische Narrenfigur des Köhlergeistes und von 2003 bis 2005 engagierte er sich in der Theatergruppe der Narrenzunft.

Im CDU-Ortsverband Deilingen fungierte er von 1993 bis 2000 als Schriftführer und in der Jungen Union war er 1975 Gründungsmitglied und gehörte der Vereinigung bis 1993 an.

Als Mitbürger zeichne Fischinger seine „überaus besonnene, bescheidene und freundliche Art aus“, so Ragg. Als Dank erntete Fischinger den Applaus der Gemeinderäte und bedankte sich herzlich für die ihm zuteil gewordene Ehrung.

Zum Neubau eines Wohnhauses auf dem Grundstück Hauptstraße 20 mit Stehimbiss erteilte der Gemeinderat einstimmig sein Einvernehmen. Die Gemeinde hatte den Bauherrn laut Mitteilung aus Mitteln des Landessanierungsprogramm dabei unterstützt, das vorhandene Gebäude abzutragen. Auf dem frei geräumten Grundstück kann nun in der Ortsmitte ein neues Wohngebäude errichtet werden.

Zu einer Aufgrabung der Energieversorgung Rottweil an der Wehinger Straße erläuterte Ragg, dass dort ein Erdgasschieber erneuert wird, der durch eine Baumaßnahme auf dem gegenüberliegenden Grundstück beschädigt worden sei. Auf Wunsch des Gemeinderats wird der Bauhof der Gemeinde in mehreren Straßen mit einer Schablone auf der Straßenoberfläche „Tempo 30“-Markierungen erneuern bzw. aufbringen. Aus der Mitte des Gemeinderats wurde das Aufstellen einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage in der Straße An der Steig begrüßt.

Der Gemeinderat brachte seinen Unmut über die Einstellung der Buslinie 220 von Aldingen nach Schömberg in den Zollernalbkreis zum Dezember zum Ausdruck. Diese Buslinie in den Zollernalbkreis wurde erst vor wenigen Jahren eingerichtet und vom Landkreis Tuttlingen in Absprache mit dem Zollernalbkreis wegen zu geringer Frequentierung „ohne Anhörung der betroffenen Stadt Schömberg und der Gemeinde Deilingen eingestellt“. Die beteiligten Landkreise „hätten sich dafür einsetzen sollen, ein einheitliches Tarifverbundsystem zwischen TuTicket und NALDO zu entwickeln, was zu einer Erhöhung der Fahrgastzahlen geführt hätte“, heißt es in der Pressemitteilung. „Leider ist dies nicht erfolgt und die Fahrgäste mussten für die kreisübergreifende Buslinie zwei Tickets kaufen.“

Zum Schluss der Gemeinderatssitzung begaben sich die Räte in die Kernerstraße, wo drei Musterleuchten für die Auswahl der Straßenbeleuchtung des neuen Baugebiets „An der Steig“ montiert waren. Dipl.- Ing. Hermle erläuterte die technischen Daten der einzelnen Mastaufsatzleuchten. Der Gemeinderat entschied sich einstimmig für LED-Leuchten der Firma Siteco mit der Lichtfarbe Weiß. Diese Leuchten werden im Wohnbaugebiet „An der Steig “ durch die Firma Artur Reiner montiert.