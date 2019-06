Deilinger Drittklässler fühlen dem Bürgermeister auf den Zahn

Das Unterrichtsfach Sachkunde enthält in der dritten Klasse das Thema „Unsere Gemeinde“. Deshalb machten sich die 17 Schüler der dritten Klasse der Deilinger Grundschule mit ihrer Klassenlehrerin auf den Weg zum Rathaus. Bürgermeister Albin Ragg stellte ihnen die vielfältigen Aufgaben der Gemeinde vor.

Dass die Gemeinde viel zu tun hat, zeigte Bürgermeister Ragg an lebensnahen Beispielen: Das Trinkwasser, die Entsorgung des Abwassers, die Straßen und Gehwege auf denen man fährt und geht, die Straßenbeleuchtung, öffentliche Einrichtungen wie die Schule, der Kindergarten, die Gemeindehalle, das Rathaus, die Feuerwehr, die Pflege von Grünanlagen und Wasserläufen, der Friedhof, die Förderung der Vereine, soziale Aufgaben, die Seniorenarbeit und vieles mehr wird von der Gemeinde geleistet oder gefördert.

Die Kinder hatten sich mit Fragen sehr gut auf das Treffen vorbereitet. Gab es Deilingen oder Delkhofen zuerst? Wie alt ist das Rathaus? Welche Ausbildung benötigt man als Bürgermeister? Warum gibt es so wenige Landwirte in Deilingen? Macht dem Bürgermeister seine Arbeit Spaß, was macht er am liebsten, was macht er weniger gerne? Warum gibt es in Deilingen kein Freibad? Und auch die Frage, ob der Bürgermeister ein guter Schüler war, interessierte sie.

Im Anschluss daran erkundeten die Kinder vom Erdgeschoss bis zu Bühne das Rathaus. Das Modell der Burg Oberhohenberg, die Fossilienausstellung und besonders die in handgeschriebenen, in Leder eingebundenen alten Bücher weckten das Interesse der Grunschüler.

Im Bürgerbüro bekamen die Jungen und Mädchen Einblicke in die vielfältigen Aufgaben des Einwohnermeldeamts. Mit der Erklärung der Farben und der Symbolik Gemeindewappens endete der Schulausflug ins Rathaus. Als kleine Stärkung auf den Fußweg vom Rathaus zur Schule gab es für alle Schüler ein Stück Obst.