Deilinger CDU nominiert ihre Kandidaten

Der CDU-Ortsverband Deilingen hat seine Gemeinderatskandidaten für die Kommunalwahlen am Sonntag, 26. Mai, nominiert.

Am 26. Mai dieses Jahres – am gleichen Tag wie auch die Europawahl – finden in Baden-Württemberg wieder die Kommunalwahlen statt, bei denen die Gemeinderäte und die Kreisräte zu wählen sind. Bei der Mitgliederversammlung des CDU-Ortsverbands Deilingen am Mittwoch fand in der Pizzeria „Azzurra“ in Deilingen die Nominierung der Kandidaten für die Wahl des Gemeinderates statt.

In Deilingen sind insgesamt zehn Gemeinderäte zu wählen. Bei der letzten Gemeinderatswahl im Jahre 2014 wurden zehn Kandidaten der CDU-Liste gewählt. Drei der bisherigen Gemeinderäte werden bei der Wahl am 26. Mai 2019 nicht mehr kandidieren. Dies sind: Heidi Meixner, Willi Schätzle und Gerhard Reiner.

Der zweite Vorsitzende des CDU-Ortsverbands, Gerhard Reiner, wurde in der Mitgliederversammlung zum Versammlungsleiter und Alwin Meicht zum Schriftführer gewählt.

Frauen stehen vorne dran

Bei der Abstimmung über die Reihenfolge der Listenplätze wurde einstimmig beschlossen, dass die Frauen die Liste anführen und anschließend folgen die männlichen Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge.

Es ist dem Ortsverband gelungen, insgesamt 13 Kandidaten zu präsentieren. Die im folgenden genannten Kandidaten wurden jeweils in geheimer Wahl von den stimmberechtigten Teilnehmern der Versammlung nominiert.

Die CDU Deilingen hat den folgenden Wahlvorschlag für die Gemeinderatswahl 2019 zusammengestellt: Karola Kuolt (Polizeioberkommissarin), Vera Schweizer (Geschäftsführer), Antonella Sieber (Bürokauffrau), Daniel Edler (Servicetechniker), Jonas Fischinger (Ingenieur B Ss), Christoph Fleig (Geschäftsführer), Karl Geschwentner (Geprüfter techn. Betriebswirt (IHK)), Michael Hofmann (Vertriebsmitarbeiter), Mathias Imhof (Hauptbrandmeister), Alwin Meicht (Dipl. Ingenieur (FH)), Hans Weber (Sozialversicherungsfachangestellter), Ewald Weinmann (Industriekaufmann), Hartwig Weinmann (Staatlich Geprüfter Techniker).

Der Versammlungsleiter bedankte sich bei den Mitgliedern für die Nominierungen. Weiterhin dankte er den Kandidaten, die bereit sind, sich für das Gemeinwohl in Deilingen und Delkhofen zu engagieren. Am Schluss der Versammlung wurde noch intensiv über das Thema Krankenhaus Spaichingen diskutiert.