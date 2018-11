Deilingen spricht seinen engagierten Jugendlichen und Jugendleitern Dank aus

Bürgermeister Albin Ragg hat jüngst im Namen der Gemeinde Deilingen erfolgreiche Jugendliche für ihre hervorragenden Leistungen im Jahr 2018 ausgezeichnet. Neben den B-Jugendlichen des Sportvereins und der Freiwilligen Feuerwehr begrüßte er den Jugendleiter des Sportvereins Deilingen-Delkhofen, Peter Schätzle, und Feuerwehrkommandant Hans Henne mit seinem Stellvertreter Markus Henne.

„Die Erfolge unserer Jugendlichen basieren auf engagiertem Training beziehungsweise ausdauerndem Üben, einer großen Portion Talent und einem festen Willen, das gesteckte Ziel im Team zu erreichen“, so der Bürgermeister, der den Glückwunsch der Gemeinde zu den erreichten Leistungen an alle Jugendlichen, ihre Trainer/Ausbilder sowie den Sportverein und die freiwillige Feuerwehr aussprach. Mit ihren guten Leistungen hätten die Jugendlichen für sich und für ihren Verein einen großen persönlichen Erfolg erreicht und zugleich zum guten Renomme der Jugendarbeit in der Gemeinde beigetragen

Für ihren Sieg im Fussball-Be-zirkspokal und das Erreichen der Meisterschaft in der Bezirksstaffel, also das Double, im Team der D-Junioren der Spielgemeinschaft Deilingen/Obernheim/Nusplingen/Oberdigisheim erhielten die Jugendspieler Julian Lier, Elias Nikol, Tobias Staiger, Janik Steimer, Marius Stier und Tim Stierle aus der Hand des Bürgermeisters eine Ehrenurkunde und ein Geschenk der Gemeinde.

Armin Reiner ist seit fünf Jahren engagierter Jugendtrainer im Team des SVD. Der Bürgermeister dankte ihm für sein großes und stetiges Engagement um die Jugendlichen im Sportverein. Die Trainer seien es, die Woche für Woche ihre Freizeit uneigennützig zur Verfügung stellen und tatkräftig bei Vereinsveranstaltungen, bei Trainingseinheiten und vielen weiteren Einsätzen wichtige ehrenamtliche Arbeit leisteten.

Leistungsbereite Feuerwehr

Elf Jugendliche und junge Erwachsene der Deilinger Freiwilligen Feuerwehr haben im Jahr 2018 nach intensiven Trainingseinheiten das Leistungsabzeichen der Feuerwehr in Bronze errungen. Dazu mussten sowohl technische Fähigkeiten, als auch körperliche Fitness, verbunden mit Teamarbeit bewiesen werden. Daniel Glökler, Daniel Haas, Markus Henne, Johannes Schätzle, Kevin Schätzle, Marc Selinger, Noah Simon, Daniel Stierle, Simon Stierle, Ivo Weinmann und Nico Wuhrer wurden vom Bürgermeister für ihren Erfolg mit einer Ehrenurkunde und einem Geschenk der Gemeinde ausgezeichnet.

Im Angelverein, im Deutschen Roten Kreuz, in der Guggenmusik, im Musikverein, in der Narrenzunft und im Sportverein wurden im Jahr 2018 insgesamt 231 Jugendliche ausgebildet und betreut. Die Gemeinde Deilingen fördert neben der kostenfreien Bereitstellung von Räumlichkeiten an die Vereine und der Gewährung von jährlichen Zuschüssen speziell die Jugendarbeit der Vereine mit einem jährlichen Betrag von 5000 Euro.