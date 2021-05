Deilingen schafft weitere Kindergartenplätze

Auf die Anfrage eines Bürgers in der Fragestunde zu einer möglichen Testpflicht in den Kindergärten erklärte Bürgermeister Albin Ragg, dass die Gemeinde Deilingen vorsorglich sogenannte Lollitests beschafft hat, damit die Testung der Kinder in den Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde Deilingen (Kindergarten St. Vinzenz und Volz Kidz) erfolgen kann. Die Gemeinde hat den Erzieherinnen beider Einrichtungen eine dementsprechende Fortbildung angeboten.

Ein anderer Bürger fragte nach dem Ausbau des Glasfaser- und des Erdgas-Netzes der ENRW im Wohngebiet Nachtweide. Schon im vergangenen Jahr, so der Bürgermeister, habe sich die Gemeinde mit der Energieversorgung Rottweil (ENRW) ins Benehmen gesetzt, damit die Tiefbauarbeiten zum Ausbau beider Netze im Wohngebiet Nachtweide koordiniert werden können. Aktuell fragt die ENRW alle Grundstückseigentümer im Wohngebiet Nachtweide ab, ob sie einen Erdgasanschluss möchten. In der zweiten Jahreshälfte 2021 erfolgt dann der Ausbau von Erdgas und Glasfaser als abgestimmtes Bauvorhaben.

Der Breitbandausbau in Deilingen wird in diesen Tagen von der Firma KTS aus Heilbronn begonnen. Zunächst wird die Strecke von der Gemarkungsgrenze zu Wehingen bis zum Hauptverteiler (POP) an der Grundschule in der Friedhofstraße mit den Straßen Hochbergstraße, Im Dörfle, Am Mühlbach, Lauterbachstraße, Unterm Kreuz und Friedhofstraße gebaut. Danach erfolgt der Ausbau der weiteren im Ausbaugebiet liegenden Straßen.

Der bestehende Lastenaufzug in der Sporthalle ist durch den TÜV geprüft worden: Er kann mit technischen Veränderungen bei der Steuerung weiter betrieben werden. Die Fachingenieure haben mit ihrer Arbeit begonnen und werden die Kosten hierfür ermitteln. In der Gemeinderatssitzung am 20. Mai werden die fortgeschriebenen Gesamtkosten im Gemeinderat vorgestellt.

Dieser Tage schließt die Firma Stingel aus Schwenningen am Heuberg die Erschließung des Wohnbaugebiets „An der Steig“ ab. Danach können die Bauherren mit der Bebauung ihrer Grundstücke beginnen.

Bürgermeister Ragg gab dem Gemeinderat einen Sachstandsbericht zu Modernisierung und Anbau an das Gemeindehaus. Den Innenausbau des Übungsraums im ersten Obergeschoss haben größtenteils die Mitglieder des Musikvereins in eigener Regie erbracht. In diesen Tagen wurde der Fußboden verlegt. Danach stehen die Arbeiten zur Erhöhung des Treppengeländers, die Malerarbeiten im Treppenhaus und die Inbetriebnahme des Lastenaufzuges an. Parallel werden auch die Arbeiten an der Einhausung auf der Nordseite ausgeführt. (pm)