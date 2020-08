Deilingen hat sparsam gewirtschaftet

Das Kommunalamt des Landkreises hat die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Gemeinde Deilingen 2016 bis 2018 geprüft. Die finanziellen und wirtschaftlichen Verhältnisse sind laut Pressemitteilung geordnet. Die Verwaltung habe sparsam und wirtschaftlich gearbeitet.

Zum Abschluss der überörtlichen Prüfung der Jahresrechnungen 2016 bis 2018 der Gemeinde bestätigte das Kommunalamt, dass diese keine wesentlichen Anstände ergeben habe. Der Gemeinderat nahm vom Bericht Kenntnis und sprach der Verwaltung für ihre Arbeit ein Lob aus.

Die Arbeiten zur Installation der Straßenbeleuchtung im Wohnbaugebiet „An der Steig I“ hat der Gemeinderat an die Firma Artur Reiner als Anbieterin mit dem wirtschaftlichsten Angebot vergeben. Der Rat wird nun nach einer Bemusterung verschiedener Leuchten bei einem Ortstermin entscheiden, welche Aufsatzleuchten montiert werden. Die Montage ist laut Pressemitteilung für den Winter 2020/2021 vorgesehen.

Im Rat wurde Dipl. Ing. Karl Hermle gefragt, ob denkbar sei, über die Straßenbeleuchtung auch am Straßenrand geparkte E-Mobile aufzuladen. Hermle erläuterte, dass die Stromzufuhr der Straßenleuchten nicht dafür ausgelegt sei, dass über die zu verlegenden Erdkabel starke Ströme zur Aufladung von Elektrofahrzeugen zur Verfügung gestellt werden können. Elektrofahrzeuge würden eher im Bereich von Wohngebäuden aufgeladen.

Der Schneepflug für den Traktor des Bauhofs ist laut Mitteilung nach einer Nutzungszeit von 22 Jahren verschlissen. Die Verwaltung holte zwei Angebote ein. Die Firma Heckele Land- und Gartentechnik gab für 15 330 Euro einschließlich Inzahlungnahme des gebrauchten Schneepflugs das günstigste Angebot ab. Sie bekam den Zuschlag.

Dem Neubau eines Lagerschuppens für Maschinen der Firma Josef Weiß KG stimmte der Gemeinderat zu. Der Vorsitzende berichtete, dass die Modernisierung des Gemeindehauses im Kosten- und Zeitplan liege. Die Mitglieder des Musikvereins montierten aktuell die Akustikdecken im Innenbereich des Proberaums im ersten Obergeschoss. Nach den Handwerkerferien werde die Brandschutzdecke im Erdgeschoss montiert. Die Arbeiten zur Neugestaltung des Kirchplatzes wurden laut Mitteilung abgenommen. Die Firma Oberer müsse einen Mangel an der Wasserzufuhr des Brunnens beheben.

Bei den Erdarbeiten zur Erschließung des Wohnbaugebiets „An der Steig I“ wurden unterhalb der Grasnarbe Steinstrukturen entdeckt, die das Landesamt für Denkmalpflege als archäologische Funde einstuft, so die Mitteilung. Im Gemeinderat wurden Zweifel an der Einstufung dieser Steinstrukturen als archäologische Funde vorgetragen. Im Gewann An der Steig standen demnach bis 1960 mindestens zwei kleine hölzerne Schuppen, die ein Steinfundament hatten. Zudem gab es einen Beerengarten, der von Steinen umgeben war. Auch am Rande eines früheren Kartoffelackers wurden Steine abgelagert. Unter der Benennung von Zeitzeugen werde sich die Verwaltung mit dem Landesamt für Denkmalpflege zum Sachverhalt äußern.

Im Rat wurde gefragt, wann die Bauarbeiten zum Bau des Radwegs zwischen Deilingen und Weilen unter den Rinnen durch das Land eingeplant seien. Der Vorsitzende erläuterte, dass eine fehlende naturschutzrechtliche Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde das Verfahren verlängert habe, und das Regierungspräsidium Freiburg noch kein Baurecht erteilt habe. Der Bau des Radweges soll voraussichtlich 2021 erfolgen.

Eine Anfrage des Gemeinderats zur Vermessung im Bereich eines Gewerbegrundstücks im Gewann Unterm Kreuz beantwortete der Vorsitzende laut Mitteilung dahingehend, dass ein bestehendes Gewerbegrundstück geteilt und auf einer neu gebildeten Teilfläche ein neuer Gewerbebetrieb angesiedelt werde.