Deilingen hat jetzt ein Gästehaus

Seit Freitag gibt es ein Gästehaus in Deilingen. Auf der „Renna“ – so heißt der Deilinger Ortsteil – hat Joachim Mattes das ehemalige Haus seines verstorbenen Nachbars, Franz Weiß, zu einem Gästehaus mit gemütlich-gehobener Einrichtung, wie Schlafräume, Wohnzimmer, Küche und Bad umgebaut.

Damit, so Bürgermeister Albin Ragg bei der Einweihung, habe Joachim Mattes eine „Marktlücke“ entdeckt, deren Realisierung aus der Sicht der Gemeinde, aber auch der ortsansässigen Industrie dankbar angenommen wird. Joachim Mattes: „Nun sind wir bereit zu beherbergen. Wir richten uns an Monteure, Geschäftsreisende, Wanderer und so weiter, die eine günstige, aber qualitativ hochwertige Unterkunft suchen. Joachim Mattes’ Schwester, Jutta, wird die Verwaltung des Anwesens übernehmen, so dass man ab sofort unter www.verenna.de buchen kann.

Bürgermeister Albin Ragg gratulierte Joachim Mattes für diese gute Idee und informierte darüber, dass die Gemeinde einen Zuschuss im Programm „Ländlicher Raum“ beantragt habe. Er sehe durchaus Bedarf für so eine private Unterkunftsmöglichkeit und wünsche dem Inhaber auch den entsprechenden Erfolg. Diakon Fascia nahm die Einweihung der Räumlichkeiten vor und lenkte seine Worte auf den Herbergsbegriff, der gerade in der Weihnachtszeit eine besondere Bedeutung habe. Im Anschluss daran gab`s ein gutes Tröpfchen und die Möglichkeit, sich die Räumlichkeiten in aller Ruhe anzusehen.