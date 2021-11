Deilingen: Freude über unverhoffte Einnahmen

Mit 777 Millionen Euro leistet die grün-schwarze Landesregierung den Kommunen auch im zweiten Corona-Jahr im großen Stil finanzielle Hilfe und will so mögliche Gebühren- und Steuererhöhungen in gebeutelten Städten und Gemeinden verhindern. Bund und Land haben die baden-württembergischen Kommunen schon im vergangenen Jahr mit 4,28 Milliarden Euro gestützt. Die Pandemie sorgte auch deswegen für ein gewaltiges Loch in der Landeskasse. Grün-Schwarz hatte bereits 2020 per Nachtrag Rekordschulden für den Haushalt in Höhe von 13,5 Milliarden Euro aufgenommen. Nun sollen noch einmal 1,2 Milliarden Euro hinzukommen. Und für das kommende Jahr hat die Steuerschätzung eine Deckungslücke von drei Milliarden Euro für das Land errechnet. (sz)