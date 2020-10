Deilingen erweitert Kindergarten St. Vinzenz

Nach den aktuell vorliegenden Anmeldezahlen des Kindergartens St. Vinzenz können bei vorhandenen 61 Plätzen fünf Kinder zwischen zwei und drei Jahren 2021 keinen termingerechten Betreuungsplatz erhalten. Durch die mögliche Erhöhung der Platzzahl in der altersgemischten Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten von elf auf 22 Kinder könne dieses Problem jedoch gelöst werden, hieß es laut einer Pressemitteilung im Deilinger Gemeinderat. Dazu müssen die Sanitärräume erweitert werden.

Hierzu sei eine zusätzliche Stelle im Volumen von 0,9 einer Vollzeitstelle im Kindergarten St. Vinzenz erforderlich. Das Kindergartengebäude war von der Gemeinde 2007 für 78 Kinder gebaut worden. Nun soll die Platzzahl von 61 auf 72 Kinder erhöht werden. Zum September 2019 seien neue fachliche Hinweise des Landesgesundheitsamts zu den Mindeststandards der Sanitärausstattungen in Kindertageseinrichtungen veröffentlicht worden. Um die elf zusätzlichen Kinder im Kindergarten St. Vinzenz betreuen zu können, fordert das Gesundheitsamt des Landkreises Tuttlingen laut Mitteilung den Einbau von vier zusätzlichen Handwaschplätzen sowie von zwei zusätzlichen Toiletten im Sanitärbereich. Der Hinweis der Gemeinde, dass das Kindergartengebäude schon 2007 für 78 Kinder konzipiert und genehmigt worden war, also quasi Bestandsschutz habe, sei vom Gesundheitsamt nicht geteilt worden. Die Verwaltung wurde vom Gemeinderat ermächtigt, die Kosten für die Erweiterung der sanitären Anlagen durch Architekt Bühler zu ermitteln.

In den Haushaltsplan 2021 werden laut Mitteilung Mittel in Höhe von 30 000 Euro für diesen Zweck eingeplant. Der Gemeinderat erteilte die Freigabe für die zur Erlangung der Betriebserlaubnis notwendige Personalerhöhung im Kindergarten. Aus der Mitte des Gemeinderats wurde darum gebeten, statt eines Umbaus der Sanitäranlagen eine mobile Lösung in Form eines WC-Containers für die Mitarbeiter des Kindergartens zu prüfen. Die bisherigen WCs für die Mitarbeiter im Gebäude könnten dann von den Kindern genutzt werden.

Seit mehr als fünf Jahren beliefert die Netzer GmbH aus Schömberg den Kindergarten und die Grundschule der Gemeinde mit einem warmen Mittagessen. Die Firma habe die Belieferung überraschend zum 31. Oktober gekündigt. Durch eine Anfrage bei vielen Gaststätten in der Region konnte das Gasthaus „Krone“ aus Gosheim zum 2. November als neuer Lieferant eines warmen Mittagessens für Grundschule und Kindergarten gewonnen werden. Alle anderen Gaststätten seien an einer Belieferung nicht interessiert gewesen.

Deilingen hat zum 1. Januar 2019 das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen eingeführt. Kämmerer Armin Sauter erläuterte dem Gemeinderat die einzelnen Positionen der Eröffnungsbilanz. Das in den vergangenen sechs Jahren hergestellte oder erworbene Sachvermögen wurde demnach mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt. Die Wertermittlung des weiteren Sachvermögens erfolgte laut Mitteilung, besonders bei den Straßen, Wegen und Plätzen, nach einer aktuellen Zustandsbewertung. Zum 1. Januar 2019 wurde ein Wert von 29,5 Millionen Euro für das Vermögen der Gemeinde (landwirtschaftliche Grundstücke, Wald, unbebaute Grundstücke, Verkehrsflächen, Gebäude, Versorgungsanlagen, Maschinen, Anlagen im Bau und das Finanzvermögen) ermittelt. Der Gemeinderat stellte die Eröffnungsbilanz einstimmig fest.

Bürgermeister Albin Ragg berichtete, dass die Rettungsgrabung zur Sicherung von archäologischen Funden im Wohnbaugebiet „An der Steig I“ in dieser Woche abgeschlossen wird. Die Bauarbeiten konnten parallel zu den Arbeiten der Archäologen in den nicht zur Untersuchung anstehenden Bereichen fortgeführt werden. Die Arbeiten zur Neuverlegung der Wasserleitung der Hohenberggruppe im Baugebiet seien größtenteils abgeschlossen. Die Erschließungsmaßnahme solle möglichst Ende des Jahres hergestellt sein. Die Arbeiten zur Neugestaltung des Kirchplatzes bei der Marienkirche seien abgeschlossen. Für den Brunnen (Quellstein) sei noch ein Druckminderer eingebaut worden, um einen stetigen Wasserfluss zu gewährleisten.