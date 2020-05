„Das was meine Frauen jeden Tag leisten, ist sehr beachtenswert“

Am vergangenen Dienstag war internationaler Tag der Pflege. Vor allem in Zeiten von Corona wird noch einmal deutlich, wie wichtig Pflegekräfte für unsere Gesellschaft sind. Ob das auch die Menschen anerkennen, das wollte Volontärin Anne Jethon von Hannelore Holzer wissen. Sie ist Inhaberin der Tagespflege Holzer in Spaichingen und ist selbst ausgebildete Altenpflegerin.

Warum sind Sie Altenpflegerin geworden?

Weil man für andere da ist und weil man etwas tun kann. Der Auslöser war aber die Pflege meiner Eltern. Ich hatte vorher einen anderen Beruf und habe dann in einem zweiten Bildungsweg die Altenpflege gemacht. Ich habe mich fortgebildet und selbständig gemacht.

Haben Sie in Zeiten von Corona Veränderungen in Ihrem Beruf wahrgenommen?

Wir haben um die 20 Mitarbeiter. Ich als Chefin habe natürlich Sorge um meine Mitarbeiterinnen und möchte meine Kunden schützen. Die Hygienevorschriften halten wir strikt ein. Ich denke wir machen das gut. Aber man steckt leider nicht drin.

Hat sich die Stimmung bei Ihren Mitarbeitern verändert?

Wir sind jetzt schon sehr vorsichtig. In so einem kleinen Team spricht man natürlich auch viel miteinander. So locker, wie vorher nimmt man es nicht mehr. Ich bin sehr in Sorge und hoffe, dass unsere Schutzmaßnahmen ausreichen. Es wäre ja nicht auszudenken, wenn da was wäre.

Der Tag der Pflege soll Alten- oder Krankenpflegern Anerkennung schenken. Fühlen Sie und Ihre Mitarbeiter sich wertgeschätzt?

Nicht immer. Das was meine Frauen jeden Tag leisten, ist schon sehr beachtenswert. Wir haben sehr nette Kunden, die das auch schätzen. Menschen die nichts mit der Pflege zu tun haben, können sich oft nicht vorstellen, was geleistet wird.

Hat sich das durch Corona verändert?

Im Moment kann ich noch nichts feststellen. Es soll ja eine Sonderzahlung für Pflegekräfte geben. Es ist aber nicht alles getan mit Geld. Der Beruf bräuchte mehr Anerkennung. Meine Mitarbeiter gehen alle mit Herzblut zur Arbeit und das ist nicht selbstverständlich.

Was kann denn in Zukunft noch getan werden?

Ich glaube das beginnt schon in der Schule mit der Berufswahl. Wenn die Leute studieren, haben sie ein ganz anderes Ansehen. Aber wenn man sagt, man will Altenpfleger oder Krankenschwester werden, kommt die Antwort: "Oje, warum willst du das machen?" Und es heißt immer, die Altenpflege sei ein körperlich schwerer Beruf. Es gibt jedoch Hilfsmittel und Kinästhetik (Anmerkung der Redaktion: In der Kinästhetik wird die Bewegung von Patienten schonend unterstützt. Zum Beispiel ohne Heben und Tragen). Menschen, die am Schreibtisch sitzen, haben auch Bandscheibenvorfälle. Ein gewisses Risiko hat jeder Beruf. Man müsste klar machen: Der Beruf des Altenpflegers bringt was fürs Leben. Es ist wunderschön. Dann, wenn man merkt, dass die alten Leute dankbar sind. Das gibt einem viel fürs Leben. Ich würde es immer wieder machen!