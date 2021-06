Das Jahrhundertprojekt Teilumgehung Reichenbach entwickelt sich

Reichenbachs derzeit größte Baustelle entwickelt sich. Mit großem Gerät arbeitet das Team der bauausführenden Firma Müller unter den kritischen Augen von Axel Berger vom Ingenieurbüro Breinlinger das Profil der neuen Trasse heraus, auf der der Verkehr um die Gemeinde herumgeleitet werden soll. Spätestens im kommenden Frühjahr soll Reichenbachs Jahrhundertprojekt fertiggestellt sein.

Dann kann der Schwerlastverkehr den Weg um den Ort einschlagen und die Gemeinde das durch den Abbruch der Firma FX. Marquart gewonnene Gelände für eine Wohnbebauung erschließen. An weiteren Baustellen im Ort sind durch den Abriss alter Bausubstanz Baulücken entstanden, deren freiwerdende Flächen Möglichkeiten für eine Neubebauung bieten.

Menschen haben das Projekt zum Laufen gebracht. Riesige Maschinen helfen ihnen dabei, die gewaltigen Erdbewegungen zu stemmen. Vielleicht ist da einmal der Blick interessant, welche Menschen, Behörden und Maschinen dazu beitragen. Auf dieser Seite sollen jene Personen, die maßgeblich an der Realisierung dieses Projektes beteiligt sind, zu Wort kommen

Schon 2014 begann das Büro Breinlinger mit den Planungen der Ortsumgehung. Unter der Leitung von Axel Berger arbeitete ein Mitarbeiterstab von sechs bis acht Personen an den Ausbauplänen samt Ausschreibung und Abwicklung der Kosten- und Qualitätskontrolle, sowie der Genehmigungsverfahren bei unzähligen Behörden. Aber dann rückte der Bautrupp mit schwerem Gerät heran. Die Erde wurde sprichwörtlich durchgepflügt, Erdschichten abgegraben, abtransportiert, Füllmaterial herangeführt und verfüllt. Hier kommen Menschen zum Einsatz, die Baumaschinen bewegen, die Erde aufkratzen, als sei diese so weich wie Schokoladenpudding. Das Team der Firma Müller ist sozusagen das Bodenpersonal fürs Grobe.

Schaut man aber etwas näher hin, dann staunt man über die Leichtigkeit, mit der die Bauarbeiter ihre PS-Ungetüme lenken. Aus einer 50-Tonnen-Raupe steigt nach Feierabend ihr „Steuermann“ herab und betrachtet sein Tagwerk. Es ist Wendelin Kammerer, der seit 1969 in den Diensten der Firma Müller steht. Und man staune: Kammerer ist im zarten Alter von 71 Jahren. „Mr machet’s halt“, sagt er bescheiden und füllt noch den Tank seines Ungetüms. 70 Liter pro Stunde schluckt die Maschine.

Kammerer hat alle Stationen durchgemacht und kennt alle Maschinen aus dem Effeff. Er weiß genau, was zu tun ist. Seine Raupe ist mit GPS ausgestattet und kann computergesteuert bedient werden. Kammerer aber verlässt sich gerne auf sein in Arbeitsjahrzehnten gewachsenes Fingerspitzengefühl. Mit großer Präzision ebnet er den Grund Schicht für Schicht. Kurz vor Feierabend gibt ihm Axel Berger noch Infos an die Hand. Es sieht so aus, als machten beide Sandkastenspiele. Berger zeichnet mit dem Finger das Böschungsprofil in den Sand und Kammerer nickt zustimmend, als wollte er sagen: „Ich weiß schon, was du meinst.“ Um ihn herum stehen seine Kollegen, die sich freuen den Feierabend in Sichtweite zu haben.

Kapo Lukas Hauser ist gegenüber Kammerer trotz seines Vorgesetzten-Status noch ein Jungspund. Aber er hat es geschafft. „Mir gefällt’s, weil man am Abend ein Tagwerk sieht“, stellt er zufrieden fest. Er sorgt dafür, dass alles nach Plan läuft und die Trasse Schicht für Schicht mit entsprechendem Material, das gewisse Qualitätsmerkmale erfüllen muss, aufgefüllt wird.

Daniel Richter ist jahrelang international auf Europas Straßen unterwegs gewesen. Jetzt steuert er den riesigen Bodenfräser und lockert damit den Boden auf. Auch Ralf Hörnle und weitere Kollegen versammeln sich um den Reporter und wundern sich über dessen neugierige Fragen. „Und nach Feierabend ein Bier?“, fragt dieser. Die Antwort: Diese Zeiten seien längst vorbei. „Alkohol ist verboten!“, raunen sie im Brustton der Überzeugung. „Das gibt’s erst, wenn wir zuhause sind.“

Auf der Baustelle werden anderntags wieder Erdmassen bewegt. Füllmaterial kommt aus Dunningen, wird heran gekarrt und verfüllt. Aushubmaterial kommt auf die große Erddeponie, über die Reichenbach glücklicherweise verfügt. Diese steht unter de Kontrolle von Fronmeister Rainer Quarleiter. Das Abbruchmaterial der Firma F.X. Marquart wartet auf Abholung. Es kann sein, dass es in zerkleinerter Form wieder auf die Baustelle zurückkehrt und verfüllt wird. Die Transportwege sind unergründlich. Axel Berger spricht von 17 000 Kubikmetern, die bewegt werden. Ständig hieven Bagger das Material auf große Lastwagen. Andere karren Material wieder her und verfüllen es an Ort und Stelle. Und die beiden Bürgermeister schauen zufrieden zu und gewinnen den Eindruck: „Es läuft in Reichenbach.“