Das Geschäft der Berhold Hermle AG zieht seit deutlich an

Die Geschäfte der Maschinenfabrik Berthold Hermle AG haben sich nach einem noch verhaltenen Jahresauftakt ab dem zweiten Quartal 2021 deutlich belebt. Das berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

In den ersten sechs Monaten habe sich der konzernweite Auftragseingang des Werkzeugmaschinen- und Automationsspezialisten im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode um 51,1 Prozent auf 180,4 Millionen Euro (Vorjahr 119,4 Millionen Euro) gesteigert. Dabei stiegen die neuen Bestellungen aus dem Inland um 48,1 Prozent auf 65,3 Millionen Euro (Vorjahr 44,1 Millionen Euro) und aus dem Ausland um 52,9 Prozent auf 115,1 Millionen Euro (Vorjahr 75,3 Millionen Euro).

Die Nachfrage, die zunächst in pandemiestabilen Branchen wie der Medizintechnik, Verpackungs- und Elektronikindustrie wieder anzog, erholte sich zuletzt auch in den von der automobilen Wende nicht betroffenen Teilen der Automobilindustrie sowie im Maschinenbau insgesamt. Besonders hoch war der Bedarf im Bereich Industrie 4.0, für den Hermle ein komplettes Spektrum von automatisierten Einzelmaschinen bis zu vollständig integrierten Automationslösungen bietet.

Am Stichtag 30. Juni 2021 verfügte der Hermle-Konzern über einen Auftragsbestand von 85,9 Millionen Euro. Das entsprach einem Plus von 91,7 Prozent gegenüber dem Wert zum Jahreswechsel 2020/2021 (31.12.2020: 44,8 Millionen Euro) sowie von 48,6 Prozent im Vergleich zum Niveau des Vorjahresstichtags (Vorjahr 57,8 Millionen Euro).

Der Hermle-Konzernumsatz bewegte sich im ersten Halbjahr 2021 mit 139,3 Millionen Euro noch 13,4 Prozent unter dem entsprechenden Vergleichswert 2020 (Vorjahr 160,9 Millionen Euro). Ursächlich für den Rückstand, der sich im bisherigen Jahresverlauf sukzessive reduzierte, war der durch die Corona-Pandemie und die automobile Wende bedingt niedrige Auftragsbestand aus dem Vorjahr.

Die Hermle-Ertragslage war im Berichtszeitraum weiter stark von der Unterauslastung der Kapazitäten beeinträchtigt. Darüber hinaus machten sich der anhaltend intensive Wettbewerb sowie Preissteigerungen bei Zukaufmaterialien und Energiekosten bemerkbar, die bisher nicht an die Kunden weitergegeben wurden. Ferner führte die langfristig orientierte Personalpolitik mit dem Ziel, die Belegschaft während der Corona-Krise intakt zu halten, zu einem kurzfristig höheren Personalkostenanteil. Wegen der erwarteten weiteren Nachfrageerholung im zweiten Halbjahr wurden in der Berichtsperiode zudem umfangreiche Vorleistungen erbracht.

Die Finanz- und Vermögenslage des Hermle-Konzerns blieb im ersten Halbjahr 2021 weiter sehr stabil. Die Eigenkapitalquote lag bei soliden 75,3 Prozent (31.12.2020: 79,1 Prozent).

Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte des Hermle-Konzerns beliefen sich im ersten Halbjahr 2021 auf 2,9 Millionen Euro. Die Schwerpunkte lagen unter anderem auf Maßnahmen zur Qualitätssicherung, eigenen Maschinen für die Fertigung und neuer Lagertechnik für den erweiterten US-Standort. Der hohe Vorjahreswert von 9,2 Millionen Euro stand im Zusammenhang mit Großprojekten in den USA und am deutschen Produktionsstandort Zimmern ob Rottweil.

Hermle konnte die Belegschaft während der Corona-Pandemie wie geplant weitgehend stabil halten. Am Stichtag 30. Juni 2021 waren konzernweit 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt nach 1.304 Personen per Ende 2020 und zum Vorjahresstichtag. Die Kurzarbeit wurde im bisherigen Jahresverlauf in einigen Bereichen bereits deutlich reduziert.