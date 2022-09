Das Forellenfilet ist einer der Höhepunkte der Summernightparty des Angelvereins

Der Angelverein Wehingen hat vor Kurzem zur Summernightparty eingeladen. Dabei feierten Vereinsmitglieder und Besucher gemeinsam am Harrassee, heißt es in einem Bericht von Vereinschef Manuel Schnekenburger und seinen Vorstandskollegen. Trotz vieler Veranstaltungen in der näheren Umgebung füllten sich die Anglerhütte und der Vorplatz immer mehr. Zwar war es keine tropische Nacht, trotzdem luden angenehme Temperaturen rund um den Weizenbrunnen am Seeufer zum gemütlichen Verweilen ein. Passende Musik aus Boxen tat ihr Übriges dazu. Leider musste in diesem Jahr das traditionelle Feuerwerk ausfallen. Das Schießverbot an Silvester machte die Beschaffung der Feuerwerkskörper schwer, und jetzt welche zu kaufen, wäre zu aufwendig gewesen, erklärte der Vereinschef. Kulinarischer Höhepunkt war und ist beim Anglerfest das Forellenfilet, „Das ist eine Spezialität des Vereins und kommt brutal gut an“, sagt Schnekenburger. Auch Nicht-Fischesser kamen bei Schnitzel und Roter Wurst auf ihre Kosten. So war es auch kein Wunder, als es gegen 22 Uhr hieß: Das Essen ist nun ausverkauft.